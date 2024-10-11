彭美施起用年青一代 推新篇粵劇《秦淮瑣月》梁非同演歌姬的唯美故事

前傳媒人現粵劇班主彭美施(施姐)，過去三年製作了共8齣粵劇作品，一直計劃傳承粵劇，發掘更多優質年青演員及編劇與導演。新作《秦淮瑣月》找來劇壇多面手粵劇演員黎耀威，她提供概念以昔日秦淮煙花之地，歌姬程瑣月的傳奇故事，全新編寫劇目《秦淮瑣月》，並由當家花旦梁非同飾演瑣月這個角色，加上擔任音樂設計黃寶萱為劇中精心編寫不少全新樂曲，攜手打造浪漫清新歌舞愛情故事。
《秦淮瑣月》為施姐培養新一代的年輕團隊第一步，並起用當紅花旦梁非同擔綱程瑣月角色，配搭兩位文武生王志良與梁振文，更特別邀請花旦梁燕飛飾演申宛香一角，今次年輕雙生雙旦配搭，定必吸引觀眾入場欣賞。
在發布會上，施姐表示： 「威仔(黎耀威)給我的感覺很踏實，做事很有步驟，我對威仔有200%的信心，所以每次排練都是做旁聽生。我都很想從中學習年輕人的思維是怎樣。」她又讚賞音樂設計黃寶萱，之前看過她的《霸王別姬》，很喜歡她的編曲具才華。她率先聽到《秦淮瑣月》的編曲，非常動聽，很有秦淮的畫面。
今次擔任《秦淮瑣月》編劇及導演的黎耀威，感謝施姐信任和支持，他表示：「文場戲很難寫純粹唱情，感情表達要花上很多工夫，又是第一次做長劇導演，事無大小都是要去處理。是頗高難度的一個挑戰。」