彭美施起用年青一代 推新篇粵劇《秦淮瑣月》梁非同演歌姬的唯美故事

在發布會上，施姐表示： 「威仔(黎耀威)給我的感覺很踏實，做事很有步驟，我對威仔有200%的信心，所以每次排練都是做旁聽生。我都很想從中學習年輕人的思維是怎樣。」她又讚賞音樂設計黃寶萱，之前看過她的《霸王別姬》，很喜歡她的編曲具才華。她率先聽到《秦淮瑣月》的編曲，非常動聽，很有秦淮的畫面。

今次擔任《秦淮瑣月》編劇及導演的黎耀威，感謝施姐信任和支持，他表示：「文場戲很難寫純粹唱情，感情表達要花上很多工夫，又是第一次做長劇導演，事無大小都是要去處理。是頗高難度的一個挑戰。」