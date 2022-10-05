彭羚撇甩老公搵Wyman敘舊 昔日好拍檔勾起樂迷回憶

林海峰（Jan）日前抵達倫敦參加當地舉行的馬拉松賽事，愛妻彭羚（Cass）亦有隨老公同行，昨日她在IG貼出於當地拍攝的照片，更獲好友黃偉文（Wyman）分享合照，造就兩位好拍檔再度同框。

曾封 「商台家嫂」

彭羚封咪多年，退出樂壇20年曾被不同單位誠邀出山也未獲打動，她只曾為Wyman於10年前舉行的紅館音樂會驚喜登場，唱出二人合作的名曲《小玩意》及《給我愛過的男孩們》等，可惜之後一直拒絕復出。彭羚多年來養尊處優，昨日Wyman出Post上載跟彭羚的最新合照，兩人於倫敦見面，他並用上為MC張天賦填詞的今年力作《老派約會之必要》一句歌詞「真係『關起手機 純靈魂對話』，之後就寫：「而且特登跑到老遠，更加專心。This is some real catch up。」Wyman又透露是次飯局趁林海峰到倫敦之前已食，並加上「# 老友約會之必要」。其實，彭羚當年撻着林海峰即被封為「商台家嫂」，之後又跟Wyman及郭富城為903合作1994年廣播劇《戀愛二分一》，今次再聚即勾起廣大網民及歌迷回憶，當有人留言提起兩人的當年角色名「孔尚雪同埋呀Sam」，Wyman即搞笑回覆：「年齡自爆系列」。昨晚，彭羚亦在合照下回覆好友，寫道：「多得你饋贈無窮的溫暖」，Wyman也即表示：「朋友嘅嘢，你做吓我嘅爐我做吓你嘅爐，我都多謝你俾我圍。」似乎兩人當日談了許多密偈。