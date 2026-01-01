彭羚退出樂壇仍關懷社會 任「母親的抉擇」慈善大使寄語大家抱緊身邊人

56歲昔日歌后彭羚（Cass）已封咪多年，她在1998年與林海峰結婚後育有兩女林泳及林清，直到2002年淡出樂壇專心相夫教女。

彭羚全盛時期推出過不少耳熟能詳名曲，包括《愛過痛過亦願等》、《讓我跟你走》、《仍然是最愛你》、《如夢初醒》、《完全因你》、《小玩意》、《我有我天地》、《給我愛過的男孩們》及《無人駕駛》等，退穩後僅兩次為好友站台，分別是2012年出席黃偉文作品展及2014年現身黃耀明的多倫多站演唱會。