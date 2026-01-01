熱門搜尋:
彭羚退出樂壇仍關懷社會 任「母親的抉擇」慈善大使寄語大家抱緊身邊人

彭羚為「母親的抉擇」擔任慈善大使，更拍短片寄語大家要抱緊身邊人。

56歲昔日歌后彭羚（Cass）已封咪多年，她在1998年與林海峰結婚後育有兩女林泳及林清，直到2002年淡出樂壇專心相夫教女。

彭羚全盛時期推出過不少耳熟能詳名曲，包括《愛過痛過亦願等》、《讓我跟你走》、《仍然是最愛你》、《如夢初醒》、《完全因你》、《小玩意》、《我有我天地》、《給我愛過的男孩們》及《無人駕駛》等，退穩後僅兩次為好友站台，分別是2012年出席黃偉文作品展及2014年現身黃耀明的多倫多站演唱會。 

彭羚與老公林海峰曾赴英國探好友Wyman。 彭羚2014年現身黃耀明的多倫多站演唱會。 彭羚為明哥站台，兩人合體唱出名曲《漩渦》。

教乳癌康復者做禪柔運動

Cass近年相當養生，熱愛Gyrokinesis運動（禪柔運動）亦關注社會，並考獲禪柔運動的專業導師執照，她不時在網上分享在位於淺水灣市值近億豪宅拍攝的教學影片，月前她更以義工身份教授乳癌康復者做禪柔運動。

踏入新一年，Cass趁住今天元旦（1月1日），宣布成為「母親的抉擇」慈善大使，分享「家」的力量，拍攝短片盼傳遞祝福與希望，她表示：「最近，香港社會經歷咗一段艱難嘅日子，我哋曾經感到心痛、無力，但係喺呢一份沉重之中，我哋互相扶持、守望，成為每一個人嘅家人，家從來不限於血緣，而係在於關愛同付出，面對逆境，家係我哋修復傷痛，重新振作嘅地方。」宣揚機構繼續為有需要的孩子、少女及家庭同行。彭羚希望新一年，大家可以抱緊身邊人，一同守護家人。

Cass月前教授乳癌康復者做禪柔運動。 Cass月前教授乳癌康復者做禪柔運動。 彭羚任「母親的抉擇」慈善大使，寄語大家抱緊身邊人。

