彭羚闊別舞台多年 驚喜現身好友黃耀明多倫多演唱會

現年55歲的彭羚自1998年與林海峰結婚後，便淡出樂壇專心相夫教女，而她對上一次公開演出已經是 2012年為好友黃偉文作品展擔任嘉賓。日前，黃耀明在多倫多舉行「邊走邊唱加拿大站」演唱會，彭羚除現身觀眾席，更獲明哥邀請上台跟大家打招呼，令觀眾都相當驚喜。

從網民分享的影片可見，坐在觀眾席的彭羚以素顏示人，穿上一身運動服，打扮低調，其後她被明哥邀請上台跟觀眾打招呼，二人數度互相擁抱，場面溫馨，明哥表示：「我唔逼你唱歌，但都要見吓人嘛。」彭羚則問觀眾：「我想問吓你哋覺得佢唱得好唔好？狀態好到不得了。」明哥續指：「彭羚其實唔洗去教其他班，而係應該教唱歌，呢個人咁識唱歌，應該去教唱歌，做歌唱老師。」彭羚則回應謂：「教乜嘢都好，不過同人分享自己鍾意嘅嘢好幸福。」 雖然彭羚最終沒有獻唱，但相隔多年再現舞台，卻是十分難得；其後，明哥在社交網分享二人的合照，並寫道：「他鄉遇故知，特別歡欣。謝謝彭小姐。謝謝多倫多。」不少網民都期待彭羚復出的一日。