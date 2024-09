奧斯卡影后荷莉芭爾(Halle Berry)一直演出不同角色,近年主攻動作片,例如奇洛李維斯(Keanu Reeves)招牌動作片《殺神John Wick》。荷爾現時又再轉型,最新作品是以生存為主題的恐怖片《Never Let Go》。58歲的荷爾昨日在IG分享「驚人」相片,她舉手自拍腋毛,並留言:「Momma in the making.」原來這是她在片中飾演的造型,之後她再留言:「我有幸演過最複雜的角色之一,《Never Let Go》正在各地上映。」