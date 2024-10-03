影帝丹尼爾路易斯退休7年 復出夥辛潘拍兒子執導新戲《The Flower Moon》

7年前宣布退休的愛爾蘭裔67歲影帝丹尼爾路易斯(Daniel Day-Lewis)，近日決定重返銀幕，與辛潘(Sean Penn)和莎曼菲摩頓(Samantha Morton)共同出演其兒子Ronan Day-Lewis所執導的處女作《The Flower Moon》。《The Flower Moon》是一部探討父子間複雜關係的作品，據悉由Daniel Day-Lewis和其妻共同撰寫劇本。

丹尼爾路易斯自2017年演出《霓裳魅影》(Phantom Thread)後就宣布退休，當時他接受《W》雜誌訪問時就稱：「一直認為我必須放棄演藝事業，我不知道這次有甚麼不同，但這種放棄的衝動，在我心中已生根發芽。」他對fans們坦言：「這成了我的迷戀。」隨後他就毅然告別演藝生涯。