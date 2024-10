影帝丹尼爾路易斯退休7年 復出夥辛潘拍兒子執導新戲《The Flower Moon》

其實在九十年代中期,丹尼爾路易斯就憑電影《因父之名》(In the Name of the Father,1993年)、《心外幽情》(The Age of Innocence,1993年)蜚聲國際,但他卻選擇放棄演藝事業,到義大利佛羅倫斯的一家鞋匠那裡當學徒,過著隱居的生活。他因其好友名導演馬田史高西斯力邀,出山演出電影《紐約風雲》(Gangs of New York,2002年),即包攬「奧斯卡」、「金球獎」、「美國演員工會」及「英國電影學院」最佳男主角獎。

丹尼爾路易斯自2017年宣布退休後,鮮有少出現在公眾面前。而這位才華橫溢的演員重返銀幕,影迷們無不期待他在《The Flower Moon》中,為觀眾帶來精彩表現。