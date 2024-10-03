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娛樂
2024-10-03 15:16:29

影帝丹尼爾路易斯退休7年 復出夥辛潘拍兒子執導新戲《The Flower Moon》

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影帝丹尼爾路易斯退休7年 復出夥辛潘拍兒子執導新戲《The Flower Moon》

影帝丹尼爾路易斯退休7年 復出夥辛潘拍兒子執導新戲《The Flower Moon》

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7年前宣布退休的愛爾蘭裔67歲影帝丹尼爾路易斯(Daniel Day-Lewis)，近日決定重返銀幕，與辛潘(Sean Penn)和莎曼菲摩頓(Samantha Morton)共同出演其兒子Ronan Day-Lewis所執導的處女作《The Flower Moon》。《The Flower Moon》是一部探討父子間複雜關係的作品，據悉由Daniel Day-Lewis和其妻共同撰寫劇本。

丹尼爾路易斯自2017年演出《霓裳魅影》(Phantom Thread)後就宣布退休，當時他接受《W》雜誌訪問時就稱：「一直認為我必須放棄演藝事業，我不知道這次有甚麼不同，但這種放棄的衝動，在我心中已生根發芽。」他對fans們坦言：「這成了我的迷戀。」隨後他就毅然告別演藝生涯。

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於《紐約風雲》裡演屠夫比爾的丹尼爾路易斯，當年橫掃各大頒獎禮男主角寶座。 丹尼爾路易斯將演出其27歲兒子Ronan Day-Lewis(左)執導的新戲。 丹尼爾路易斯將與同樣是影帝的辛潘同場鬥演技。

其實在九十年代中期，丹尼爾路易斯就憑電影《因父之名》(In the Name of the Father1993)、《心外幽情》(The Age of Innocence1993)蜚聲國際，但他卻選擇放棄演藝事業，到義大利佛羅倫斯的一家鞋匠那裡當學徒，過著隱居的生活。他因其好友名導演馬田史高西斯力邀，出山演出電影《紐約風雲》(Gangs of New York2002)，即包攬「奧斯卡」、「金球獎」、「美國演員工會」及「英國電影學院」最佳男主角獎。

丹尼爾路易斯自2017年宣布退休後，鮮有少出現在公眾面前。而這位才華橫溢的演員重返銀幕，影迷們無不期待他在《The Flower Moon》中，為觀眾帶來精彩表現。