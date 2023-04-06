影帝客串《模仿犯》暴瘦7kg！觀眾上網查才認出關鍵角色是他

Netflix現正熱播的華語懸疑影集《模仿犯》全球上線後，便引起廣大討論，持續佔據Netflix台灣排行榜冠軍，4月6日再加碼釋出劇中關鍵場景「Kink夜店」款隱藏海報，海報中除了劇中遭懷疑是連續殺人案主使者的DJ沈嘉文（范少勳 飾）與胡建和（夏騰宏 飾）外，失蹤女子秦怡君（李亦捷 飾）及林羽彤（邱偲琹 飾）也現身其中，在迷幻的夜店氛圍下暗藏殺機。

《模仿犯》一播出就討論不斷，其中范少勳飾演的沈嘉文在亮麗的外表下，藏有從小家庭累積下來的創傷，隨著劇情推進角色不斷轉折的情緒表現，讓人看到范少勳的突破性演出，劇中與夏騰宏2人從國中累積到大的拜把情誼拉扯獲得網友激賞，范少勳也表示劇中他與夏騰宏角色剛好是一個對比，說道「兩人的傷痕其實是一外一內的，建和（夏騰宏飾）很明顯地就能看到臉上的傷疤，但嘉文（角色名）比較像是在內心有一道很深的疤痕，很多場嘉文犯案後看起來狂妄不羈的背後，更多的是他內心的自卑，所以才會需要光鮮亮麗的外在做包裝。」

范少勳表示在嘉文（角色名）光鮮亮麗的外表後有著難以修復的傷疤。（圖／Netflix提供）

而夏騰宏在《模仿犯》中也演活自卑唯諾的胡建和，展現了他與以往作品迥異的演技，令觀眾驚豔不已，角色造型也與以往截然不同，也讓觀眾一開始完全沒有認出他，PTT網友更是讚譽他為「潛藏的真實力演員」；夏騰宏謙虛地表示，能夠成功演繹角色的原因，全因與對手演員之間的配合，范少勳角色與他所飾演的角色之間的對比，也是讓觀眾能夠更加深入地理解和感受到角色所表現出來的情感的重要關鍵之一。

夏騰宏在《模仿犯》中演活自卑唯諾的胡建和。（圖／Netflix提供）

此外，金鐘、北影影帝黃河在《模仿犯》中擔綱推進劇情的重要關鍵角色「田村義」，他更是為戲減重7公斤，雖然戲份不多，但精湛的演技也獲得觀眾盛讚；黃河透露，有許多觀眾看完之後，並沒有發現田村義是自己所飾演，直到上網查了之後才知道，還有一些比較好笑、可愛的觀眾，會留言關心角色潰堤後的精神狀況及脖子狀況是否還安好。黃河也表示直到影集上線後，自己才發現當時演出時，不自主地為角色添加了不少「小動作」，進一步說明，開拍之前就已經和導演、編劇討論「田村義不是壞人，也不只是犯人，更是一個人」，最終希望能夠表現出「人性」，也許是因為這些細微的小動作，讓田村義看起來更貼近現實中的人。

金鐘、北影影帝黃河在《模仿犯》中擔綱推進劇情的重要關鍵角色「田村義」。（圖／Netflix提供）

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