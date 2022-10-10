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娛樂
2022-10-10 11:58:55

影帝梁朝偉將加盟《魷魚遊戲2》？ 劉嘉玲曬夫妻與導演黃東赫合照

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梁朝偉、劉嘉玲與《魷魚遊戲》導演黃東赫合照。(劉嘉玲IG)

梁朝偉、劉嘉玲與《魷魚遊戲》導演黃東赫合照。(劉嘉玲IG)

梁朝偉早前到韓國出席27屆釜山國際電影節，太太兼經理人劉嘉玲全程陪伴左右，並在社交平台上載多張老公的型佬靚相，其中包括偉仔與《魷魚遊戲》導演黃東赫飯聚兼合照，先後寫道：「Ready for《 Squid Game?》」、「Let's play Squid game!」。

想重返公仔箱拍劇

而日前偉仔出席記者會接受韓國媒體訪問時，曾表示想重返「公仔箱」拍劇，但沒有特定想演甚麼角色，主要想嘗試未演過的角色。他又表示，「唔知點解我最近好想重新拍返電視劇，因為我自己係喺電視台開始我嘅表演工作，最初我係由電視劇開始，而家呢個階段我好想再試下重新做一次電視劇個感覺係點。」而嘉玲曬偉仔與黃東赫的合照，令一少網民都感雀躍，期待著可在《魷魚遊戲》第二季看梁朝偉的精湛演技。

梁朝偉、劉嘉玲與《魷魚遊戲》導演黃東赫飯聚。(劉嘉玲IG) 梁朝偉與《魷魚遊戲》導演黃東赫傾得很投入。(劉嘉玲IG)

映後座談會變粉絲見面會

梁朝偉獲頒「亞洲電影人獎」釜山國際電影節為紀念偉仔從影近40年，特地舉辦作品展，放映6部由他挑選的電影包括《2046》、《東成西就》、《無間道》、《暗花》、《春光乍洩》和《花樣年華》，而偉仔日前出席《2046》映後座談會時，現場不少粉都持有手幅入場支持，座談會頓變粉絲見面會，可見梁朝偉在韓國人氣強勁，萬人迷名不虛傳。

梁朝偉出席《2046》映後座談會。(劉嘉玲IG) 梁朝偉出席《2046》映後座談會，大批粉絲持手幅入場支持。(劉嘉玲IG) 梁朝偉出席《2046》映後座談會。(劉嘉玲IG)
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