影帝湯漢斯演真人版《木偶奇遇記》 鐵定9月8日Disney+上架

迪士尼串流平台Disney+登陸香港近一年，年度盛事 Disney+ Day已定 9 月８日全球同步啟動，屆時將有全新精彩影視內容隆重上架，包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）、《歐比王肯諾比：絕地回歸》（Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return）、《韓星地帶：求生大作戰》（THE ZONE: Survival Mission）等，還有原創真人版電影《木偶奇遇記》（Pinocchio）也令人期待。

由奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）演出的《木偶奇遇記》，飾演老木匠蓋比特（Geppetto），電影將於下月8日在Disney+ Day獨家上線，是繼《美女與野獸》、《阿拉丁》等真人版電影後，又一迪士尼真人版矚目大片。改編自童話的《木偶奇遇記》，早於1940年推出動畫電影後成為經典，今次首度真人化由湯漢斯拍住名導羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）再度合作，將這部家傳戶曉的經典故事再度搬上大銀幕。

《木偶奇遇記》故事描寫老木匠為了找回向滿天星宿許願而得到的小木偶皮諾丘（Pinocchio），不惜挑戰重重難關，展現強大又無私的父愛。皮諾丘循着內心指引，最終認清及避開壞人的誤導，經過考驗後展現勇敢、真誠、無私的可貴人性，這些都是《木偶奇遇記》向觀眾傳遞的重要訊息與勉勵。陣容方面，除了湯漢斯外，天才童星Benjamin Evan Ainsworth會聲演小木偶皮諾丘，而型男約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）就聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利 （Jiminy Cricket）、金像提名黑人女星Cynthia Erivo飾演藍仙女（The Blue Fairy）、出櫃男星Luke Evans則飾演車伕（Coachman）。