影帝王柏傑醉駕被捕 台北電影節宣傳片全遭下架

台劇《華燈初上》男星王柏傑，昨日(18日)因酒後駕駛撞向旅遊巴，事故發生後遭警方拘捕，並送到士林地檢署。王柏傑被捕消息曝光後，工作立即全部叫停，他原本為珠寶品牌出席的活動已遭廠商飛起，而他為台北電影節拍攝的「非常演員」宣傳片已被下架，更將不會現身頒獎禮及撤走頒獎嘉賓之身份。

消息指出，王柏傑是在昨下午駕車與正準備轉彎進入停車場的旅遊巴發生相撞，事故現場無人受傷。警方到場處理後，王柏傑接受酒精測試濃度超標，繼而將他拘捕。王柏傑今凌晨以5萬元台幣保釋，他凌晨離開地檢署解釋：「酒是前一晚喝的。」聲稱不明隔了十多小時後都沒有散，自己也震驚酒測值還如此高，並向公眾道歉及願接受懲罰。