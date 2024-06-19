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娛樂
2024-06-19 14:03:28

影帝王柏傑醉駕被捕 台北電影節宣傳片全遭下架

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王柏傑去年憑電影《疫起》榮膺第25屆台北電影獎影帝。

王柏傑去年憑電影《疫起》榮膺第25屆台北電影獎影帝。

台劇《華燈初上》男星王柏傑，昨日(18)因酒向旅遊巴，事故發生後遭警方，並士林地檢署。王柏傑被捕消息曝光後，工作立即全部叫停，他本為珠寶品牌出席的活動遭廠商飛起，而他為台北電影節拍攝的「非常演員」宣傳已被下架，更將不會現身頒獎及撤走頒獎嘉賓之身份

消息指出，王柏傑是在昨下午駕車與正準備轉彎進入停車場的旅遊巴發生相撞事故現場無人受傷。警方到場處理後，王柏傑接受酒精試濃度超標，繼而將他捕。王柏傑今凌晨以5萬元台幣保釋，他凌晨離開地檢署解釋：「酒是前一喝的聲稱不明隔了十小時後都沒有散，自己也震驚酒測還如此高，公眾道歉願接受懲罰。

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北市文化局長蔡詩萍今當地電台節目受訪表示，王柏傑去年憑電影《疫起》榮膺第25屆台北電影獎影帝，本屆影也受邀擔任頒獎嘉賓，可是他如今鬧出醉駕意外，蔡詩萍批評他不適宜再為台北電影節擔任頒獎嘉賓。對此，台北電影節方面指出，王柏傑已意識自己行為不當，將在家進行反省檢討

上屆影帝王柏傑原本是台北電影節本年度「非常演員」的大使之一。

上屆影帝王柏傑原本是台北電影節本年度「非常演員」的大使之一。

台北電影節聲明

台北電影節對本屆頒獎人王柏傑酒駕行為，深感遺憾，也反對觸法行為，支持酒駕零容忍。

王柏傑已取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。

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至於非常演員企劃，台北電影節將先行下架王柏傑個人影片資料。

王柏傑對帶給社會大眾和台北電影節困擾，深感抱歉，將在家進行反省。

王柏傑為台北電影節拍攝的宣傳照及影片全遭下架。 王柏傑為台北電影節拍攝的宣傳照及影片全遭下架。
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