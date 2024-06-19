影帝王柏傑醉駕被捕 台北電影節宣傳片全遭下架

台劇《華燈初上》男星王柏傑，昨日(18日)因酒後駕駛撞向旅遊巴，事故發生後遭警方拘捕，並送到士林地檢署。王柏傑被捕消息曝光後，工作立即全部叫停，他原本為珠寶品牌出席的活動已遭廠商飛起，而他為台北電影節拍攝的「非常演員」宣傳片已被下架，更將不會現身頒獎禮及撤走頒獎嘉賓之身份。
消息指出，王柏傑是在昨下午駕車與正準備轉彎進入停車場的旅遊巴發生相撞，事故現場無人受傷。警方到場處理後，王柏傑接受酒精測試濃度超標，繼而將他拘捕。王柏傑今凌晨以5萬元台幣保釋，他凌晨離開地檢署解釋：「酒是前一晚喝的。」聲稱不明隔了十多小時後都沒有散，自己也震驚酒測值還如此高，並向公眾道歉及願接受懲罰。
台北市文化局長蔡詩萍今日在當地電台節目受訪時表示，王柏傑去年憑電影《疫起》榮膺第25屆台北電影獎影帝，本屆影展也受邀擔任頒獎嘉賓，可是他如今鬧出醉駕意外，蔡詩萍批評他不適宜再為台北電影節擔任頒獎嘉賓。對此，台北電影節方面指出，王柏傑已意識自己行為不當，將在家進行反省檢討。
台北電影節聲明
台北電影節對本屆頒獎人王柏傑酒駕行為，深感遺憾，也反對觸法行為，支持酒駕零容忍。
王柏傑已取消所有對外行程，包括7月6日即將舉行的台北電影節頒獎典禮。
至於非常演員企劃，台北電影節將先行下架王柏傑個人影片資料。
王柏傑對帶給社會大眾和台北電影節困擾，深感抱歉，將在家進行反省。