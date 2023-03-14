影視博覽2023｜吳鎮宇拍《內幕》挑戰大量打戲 讚郭富城拍動作一流

由麥兆輝執導、田啟文監製，郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信等主演的《内幕》，今日首度公開預告片。由於城城在美國開騷，因此未能與《內幕》團隊一齊在香港國際影視展(FILMART)宣傳。
吳鎮宇在台上指城城今次在《內幕》的感覺予人「高大咗，成長咗」，他解釋︰「《公元2000》嗰時，佢仲係小伙子，依家就成熟咗，因為佢喺入面做律師，俾我捉咗出嚟查案，啲動作戲都好辛苦。我完全睇唔到佢演啲乜，佢成個人都好冷靜，做一個好冷靜嘅律師，對住我都好冷靜。」問到與哪位演員的對手戲最多，他表示與城城最多，亦在片場見過任達華。
華哥自爆角色被害死
方中信稱今次在片中演衰人，「係一個好無良嘅角色，好多謝導演搵我演，我都好開心演得。」吳鎮宇在旁大爆任達華在片場都好靜，華哥指因為角色常俾方中信折磨，「人係咁，角色又係，黑就黑，白就白，我就係俾呢啲衰人害死！」提到他們快要爆出所有角色的下場，華哥表示︰「害死還害死，有好多方法。又唔講得咁多，總之經歷慘痛。」在旁的鎮宇就搞笑說︰「死啦！佢哋講晒啦！」
吳鎮宇︰從影以來最辛苦一次
華哥透露今次拍戲受傷，但他表示到時電影上映才再分享。鎮宇表示今次拍戲從未試過如此辛苦，「又吊威吔，又要跳去對面層樓，之後仲有啲爆炸品係個屁股個面爆開。」他坦言拍攝這些動作場口，完全不夠城城來，「佢啲動作真係好靚，佢四肢合調！」並稱今次是他從影以來拍過最辛苦的動作戲。方中信聞言指因為鎮宇在無綫沉浸過，華哥則謂︰「佢揸飛機多！」鎮宇則笑華哥應該要反省一下為何不給他拍動作戲。