影視博覽2023｜吳鎮宇拍《內幕》挑戰大量打戲 讚郭富城拍動作一流

由麥兆輝執導、田啟文監製，郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信等主演的《内幕》，今日首度公開預告片。由於城城在美國開騷，因此未能與《內幕》團隊一齊在香港國際影視展(FILMART)宣傳。

吳鎮宇在台上指城城今次在《內幕》的感覺予人「高大咗，成長咗」，他解釋︰「《公元2000》嗰時，佢仲係小伙子，依家就成熟咗，因為佢喺入面做律師，俾我捉咗出嚟查案，啲動作戲都好辛苦。我完全睇唔到佢演啲乜，佢成個人都好冷靜，做一個好冷靜嘅律師，對住我都好冷靜。」問到與哪位演員的對手戲最多，他表示與城城最多，亦在片場見過任達華。