影視博覽2023｜天下一發布片單 古天樂4部新作陸續推出

一年一度的香港國際影視展(FILMART)今日(13日)展開，天下一電影披露未來將推出電影的片單，當中包括古天樂主演的4部新作，還有Edan呂爵安參演的《死屍死時四十四》，以及謝安琪擔正的《卧底的退隱生活》等。

天下一電影公布的片單，作品包括《誰變走了大佛》、《送院途中》、《惡行之外》、《白日之下》、《卧底的退隱生活》、《死屍死時四十四》、《曾經擁有》、《我們的十八歲》、《把幸福拉近一點》，以及《尋秦記》等等。其中《誰變走了大佛》是古天樂跟葉偉信繼5年前《殺破狼・貪狼》後再次合作，當年該片為古天樂帶來香港電影金像獎影帝寶座，他表示：「事隔五年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來其中一部最叫我感動的，拍攝已經完成，自己非常期待。」