影視博覽2023｜天下一發布片單 古天樂4部新作陸續推出

一年一度的香港國際影視展(FILMART)今日(13日)展開，天下一電影披露未來將推出電影的片單，當中包括古天樂主演的4部新作，還有Edan呂爵安參演的《死屍死時四十四》，以及謝安琪擔正的《卧底的退隱生活》等。
天下一電影公布的片單，作品包括《誰變走了大佛》、《送院途中》、《惡行之外》、《白日之下》、《卧底的退隱生活》、《死屍死時四十四》、《曾經擁有》、《我們的十八歲》、《把幸福拉近一點》，以及《尋秦記》等等。其中《誰變走了大佛》是古天樂跟葉偉信繼5年前《殺破狼・貪狼》後再次合作，當年該片為古天樂帶來香港電影金像獎影帝寶座，他表示：「事隔五年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來其中一部最叫我感動的，拍攝已經完成，自己非常期待。」
關於釋懷與放下的《誰變走了大佛》
葉偉信則表示：「三十年前，我曾看過魔術師變走自由神像的表演。後來就覺得，如果我們要拍一部電影，要將甚麼變走，會有象徵意義？我們想到了大佛，不知能否由大佛開始，想到一個故事？『魔術』效果中，其中的一種原理，就是出現和消失，將東西變出來，將東西變走。就好像人和事一樣，也是不停地出現和消失，就好像你遇上了一些很壞的事，它總有一天會消失的；或者你現在很快樂，過得很好，但這快樂也許有一天都會消失。當快樂消失時，你是否只能選擇痛苦地面對？《誰變走了大佛》整個故事就是關於怎樣去釋懷，放下，一如佛學裡說的「應無所住而生其心」，不為一個念頭執著，緊抓著不放。」
《白日之下》真實事件改編
至於另一新作《白日之下》，故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝 飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。余香凝表示：「戲入面我需要逐步去調查及揭露種種於殘疾院舍裡發生的問題，知道故事改編自真實事件，即係現實世界係真係發生緊呢啲事，所以一路拍攝我心情都係幾沉重。」