影視博覽2023｜寰亞電影FILMART重現城寨場景 公布5部新作

一年一度的香港國際影視展(FILMART)今日(13日)展開，其中寰亞電影的主題場景極具心思，以重量級新作《九龍城寨：圍城》為設計概念，令人恍如走進九龍城寨。此外，寰亞電影亦公開5部即將上映的大作。

寰亞電影的主題場景，當中的「店舖」以多位電影人命名，例如「洪金寶拳館」、「古天樂士多」、「任賢齊燒臘飯店」、「林峯理髮」、「葉偉信洋服」、「莊澄中西醫」和「寰亞私家偵探社」等等，頗具玩味，加上在「城寨」的橫街窄巷，貼滿寰亞電影經典作品的海報，氣氛十足，相信會是不少人的打卡熱點。另外，現場亦展示了多部新作及即將上映的電影作品，包括《失衡凶間之罪與殺》、《狗轉人生》、《失衡凶間之惡念之最》及《臭豆腐》等。