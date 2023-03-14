影視博覽2023｜梁朝偉開心《金手指》挑戰演反派 劉德華︰喺片場嗰個唔係梁朝偉

由導演莊文強聯同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍(阿Sa)、任達華與方中信等主演的《金手指》，今日在香港國際影視展(FILMART)舉行發布會。偉仔表示，角色是他一個很好的嘗試，笑言廿年前在《無間道》演好人，華仔是演反派，今次則身份對調，很開心有這次機會。他稱當收到劇本之後，做了不少功課，去了解個角色如何由一個受高等教育的普通人，成為世紀詐騙案的主謀。

華仔指今次偉仔展示出不少黑暗面，「諗唔到佢咁，幾魔幻，好似嗰個唔係梁朝偉。」他又笑稱要重新認識對方。二人又提到自從無綫開始一齊合作，所以每次合作都很輕鬆及舒服。