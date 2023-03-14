影視博覽2023｜梁朝偉開心《金手指》挑戰演反派 劉德華︰喺片場嗰個唔係梁朝偉

由導演莊文強聯同梁朝偉、劉德華、蔡卓妍(阿Sa)、任達華與方中信等主演的《金手指》，今日在香港國際影視展(FILMART)舉行發布會。偉仔表示，角色是他一個很好的嘗試，笑言廿年前在《無間道》演好人，華仔是演反派，今次則身份對調，很開心有這次機會。他稱當收到劇本之後，做了不少功課，去了解個角色如何由一個受高等教育的普通人，成為世紀詐騙案的主謀。
華仔指今次偉仔展示出不少黑暗面，「諗唔到佢咁，幾魔幻，好似嗰個唔係梁朝偉。」他又笑稱要重新認識對方。二人又提到自從無綫開始一齊合作，所以每次合作都很輕鬆及舒服。
阿Sa為梁朝偉僭建身材
阿Sa與兩位影帝合作大感高興，她表示已是第二次跟華仔合作，感覺與上次合作差不多，至於與偉仔則是首次合作，大讚對方很好人，並非如想像般大壓力。她又稱華仔與偉仔的角色與真人完全不同，「好似對住啲唔識嘅人。」她透露與偉仔有些曖昧及合作關係，和他的對手戲最多，至於和華仔則是敵對。她又大讚文念中為她設計的造型很美，更笑言身形「要僭建」！當被問到在片中有否色誘偉仔，阿Sa害羞表示「有」，偉仔就笑言與她拍攝情慾場口沒有甚麼感受。
提到偉仔在早前的亞洲電影大獎上獲頒最佳男主角，他表示當晚回家飲了一杯香檳慶祝，他坦言獲提名的演員都是很有份量，所以可以獲獎是很驚訝又開心的事。華仔自言也想繼續獲得不同獎項，問到接下來有沒有劇本可以令他的美夢成真，他笑言《金手指》應該也有機會。