影視博覽2024｜張家輝執導新作《贖夢》與劉俊謙鬥演技 陳法拉歇斯底里扮瘋婦

張家輝繼《孟蘭神功》、《陀地驅魔人》與《低壓槽》後，第4度自導自演新作《贖夢》今日(11日)首發預告和海報，電影找來男神劉俊謙與近年主力荷李活發展的陳法拉回港演出，靚靚人妻陳法拉更破格地以瘋婦造型現身，至於首度曝光的電影海報，展現了家輝在病榻上發惡夢，而法拉則隱藏在家輝跟阿謙之間，暗示著三個角色命運相互交纏。

電影一大焦點是家輝和阿謙首次合作，預告片中的家輝被惡夢纏身，無助地向飾演醫生的劉俊謙表示：「瞓唔到覺...我都醒唔返。」對白刺中不少都市人心聲，而家輝的說話，令阿謙夢見自己的不堪往事，兩人有多場精彩對手戲，劇照所見，家輝身穿病人服裝，雙手被緊鎖，與阿謙飾演的醫生對望，表情充滿神秘感，似潛藏著不可告人秘密。究竟渴望拯救家輝和自救的阿謙，能否從夢中得到救贖？