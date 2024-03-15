影視博覽2024｜郭書瑤相隔5年再來港想食叉燒 白色情人節與林子閎約定節背圓周率

台灣藝人郭書瑤(瑤瑤)與林子閎日前出席香港國際影視展(Filmart)，為兩人合演的愛情喜劇《完全省錢戀愛手冊》宣傳。相隔5年再來港，瑤瑤身穿低胸吊帶裙出席活動，大騷事業線，她表示非常想念香港的美食，問到最想吃甚麼時，興奮表示想吃楊枝甘露、龜苓膏和叉燒等，林子閎馬上笑言：「這麼多，你吃得完嗎？」

自嘲年紀大

郭書瑤和林子閎在劇中將會上演一場金錢價值觀迥異的戀愛，戲外兩人均單身已久，被問及如何度過「白色情人節」時，林子閎異想天開地提議：「既然是 3 月 14 日，不如來比背圓周率(3.1415……)，看誰背得多！」郭書瑤一口答應，並約定齊齊背圓周率。

她大讚同劇的新加坡演員周智慧、鄧偉德和胡煜詩，很會掌握喜劇節奏，現年33歲的她自嘲：「新加坡演員都很年輕，我應該是爸、媽之外，年紀最大的演員了。」林子閎聽完立刻出聲護「女友」回應說：「沒關係！你看不出來，我看起來比你老。」突如其來的放閃，引起現場一陣歡呼，兩人一唱一和默契十足。