影評爆ONE PIECE真人版劇集試映反應超唔掂 幕後發文澄清︰完全不實

Netflix出品、改編自尾田榮一郎人氣大熱漫畫海賊王ONE PIECE真人版劇集，預計今年推出。漫畫連載超過23年粉絲遍全球，高度關注劇集一舉一動！

但近日就有影評人Divinity Seeker喺Twitter大爆劇集好唔掂！Divinity Seeker聲稱收到消息，Netflix搞咗個試映會睇反應，其中參與人士大爆劇集CG九流、劇情混亂，無睇開漫畫嘅觀眾完全睇唔明！

佢仲話海賊王頭集半都係路飛回憶錄，跟手用15分鐘匆匆忙忙介紹山治、卓洛、烏索普及娜美等角色，造型唔夠神似，舖排路飛心路歷程又唔夠，由嬉皮笑臉到異常嚴肅，改變得非常突然！

Divinity Seeker話自己有內部消息，Netflix將會重新寫過劇本及剪輯咁話！佢呢幾個講到似層層嘅post引起大量粉絲關注兼轉發，搞到劇集統籌Greg Werner即時回應指消息不實，叫大家唔好再睇同轉發。

其實網上時有爆料，Divinity Seeker之前都言之鑿鑿爆過《POKÉMON 名偵探皮卡丘》及《猛禽小隊：小丑女大解放》等所謂內幕消息，最後由DC話事人James Gunn出手先停咗個不實傳聞。電影播出後亦証明佢啲料一啲都唔準，所以今次海賊王都未必如傳聞咁差。

其實就算無Divinity Seeker爆料，相信漫畫迷及觀眾一樣保持觀望態度，因為荷里活改編日漫前車可鑑，幾乎套套嚇人。即將推出嘅真人版《聖鬥士星矢》睇落都係麻麻地，就算今次Netflix高度重視，又有尾田榮一郎親自監製，勁用心起埋架一比一海賊船出嚟都未能釋疑。希望海賊王真人劇集唔會毁童年！

原文刊登於 電影LOL