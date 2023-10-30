役所廣司為演廁工親自學師 陳健朗自肥公開邀合作

出爐康城影帝役所廣司以香港亞洲電影節焦點影人身份，應邀來港出席「焦點影人大師班」與新生代導演兼演員陳健朗分享從影多年的心路歷程，並現身新作《新活日常》的映後分享。作為日本國寶級演員，役所廣司表現親切可愛，對主持、嘉賓及影迷的提問亦一一深思認真回答。當聽到役所被嫌不夠商業，執導慘食檸檬時，陳健朗大有共鳴，並趁機公開邀請影帝參演將來的執導作品。

役所廣司於周四(26日)出席大師班時，首先跟觀眾問好，並介紹新作的構思源自日本服裝品牌Uniqlo集團CEO所推動的「東京公廁計畫」（The Tokyo Toilet），而他為了演出公廁工人平山一角，開鏡前特地跟現職的公廁清潔工「學師」兩日。他更搞笑地自爆獲讚有天份，更被邀加入洗廁所行列。役所形容平山是一個「只需要最低限度物質去生活的人，可以上錢湯、晚間小酌、看喜歡的書、每晚都能帶著滿足入睡」，自言跟他的生活方式大相逕庭，然而他也感受到這部電影「單單是將一個重視生活、努力生活的人放到鏡頭前，就已經能成就一部佳作」，

演員要有意識地觀察

被問及對演繹角色的感受，役所說導演雲溫達斯(Wim Wenders)傾向讓他自由發揮，例如其中一幕，劇本上只寫了一句「平山突然哭了出來」，讓他不知該如何演繹，與導演商量後決定將不同的演繹方式都拍出來，最後便成為現時的版本，盼觀眾能細味故事留白之處。役所廣司認為，演員需有意識地觀察周遭的人和事，他分享最初跟隨恩師仲代達矢前輩學演舞台劇時，最大得著是反覆地從錯誤中學習。役所自言曾一度模仿仲代前輩，結果慘遭批評，令他明白「仲代就是仲代」，也由此開始努力發展自己的個人特色，同時持開放態度聽取別人意見，演技才得以成長。

自爆執導計劃被否決

役所廣司演出的《鰻魚》(1997年) 奪得「最佳電影」，曾於2009年曾執導電影《蝦蟆的油》，被問到會否再執導筒，役所直言曾提出過不少執導計劃，可惜都因題材不夠商業化而被否決，縱然如此他依然抱有期望，「如遇上非由我執導不可的劇本，我會再次挑戰這個崗位，希望到時HKAFF再度邀請我來。」而陳健朗立即把屋「自肥」機會，公開邀請役所廣司參演他將來執導的電影，役所大方答應：「請導演多多指教！」