彼思兩新作重磅登陸Disney+ 《玩轉腦朋友》全4集外傳《發夢製作公司》探索韋莉幻想世界 (有片)

迪士尼與彼思年度鉅獻《玩轉腦朋友2》在全球票房破盡紀錄，彼思再為大家投下驚喜，宣布將推出兩部精彩新作，包括是來自《玩轉腦朋友》世界的《發夢製作公司》(Dream Productions)，以及彼思原創動畫劇集《贏定輸》(Win or Lose)，即將重磅登陸Disney+！

彼思首席創意官彼德托達 (Pete Docter)表示兩套作品完美展現了彼思工作室最出色及難以想像的創造力；《發夢製作公司》將會放大《玩轉腦朋友》其中最引人入勝的部份，帶大家再次深入韋莉的大腦中，參觀發夢製作公司每晚準時及以有限預算為韋莉泡製精彩夢境。《發夢製作公司》時間線發生在《玩轉腦朋友》和《玩轉腦朋友 2》之間，探索韋莉大腦內的夢景每晚如何不超出製作預算地在死線前「煞科」。正在成長的韋莉不斷創造人生歷程及擁有不同記憶，阿樂及其他「腦朋友」會把部份記憶送到發夢製作公司額外處理。在發夢製作公司，兩位著名導演嘔心瀝血，期望韋莉的夢景能成為下一套片房大熱！《發夢製作公司》全四集將於今年12月11日透過Disney+獨家上架。