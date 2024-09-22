徐佳瑩紅館個唱林家謙任嘉賓 自嘲「喃嘸」封號夠親切(有片)

演唱會開首，徐佳瑩以《給》、《以上皆非》、《圓舞曲》、《極限》、《高空彈跳》和《病人》等多首高難度作品為演唱會掀序幕，繼而用廣東話字正腔圓打招呼道：「大家好，我係徐佳瑩！」接著她分享道：「香港的朋友，我超級想你們！今(昨)天站在這裡，是七年後又來香港開演唱會，我自己是很期待，而現在是很感動的，因為超過10年前，第一次來香港的時候，有一群香港的老朋友，他們是一直陪伴在我身邊，每一次在香港這邊，他們都讓我感覺到彼此是真正互相在關心著，從以前是學生、單身的，無論發生甚麼事都會寫信給我，他們也大概知道我發生了甚麼事，彼此一起往前進步的感覺，今(昨)天他們都還在，當然還包括在現場第一次見面的許多新朋友！不管是老朋友還是新朋友，我都覺得很幸福，因為很多好聽的音樂，我們好不容易在同一個空間相遇，我今(昨)天會很投入的唱，希望你們可以把自己毫無保留的交出來，謝謝你們！」

LaLa多番與觀眾互動，演唱《你敢不敢》時看到台下的手機燈海，一度哽咽，雙眼也變得水汪汪。其實徐佳瑩的真性情早在網路上的《佳瑩之音》直播中可見一斑，製作團隊特地剪輯了一些精華片段，而且不論破音、彈錯、錯key或吃滷味的場面都一一送上，LaLa笑這才是《佳瑩之音》的真諦。之後她又分享這次香港之行的收穫，除了遊覽維港看夜景，當然要品嚐地道美食，她笑道：「這幾天吃了燒鵝、魚蛋湯、凍檸茶、咖喱牛腩，還有豬仔包、菠蘿包！如果大家還有一些很私房的，自己覺得最棒的，可以ig偷偷告訴我一下，因為在香港，很難不在意吃東西這回事。」

首度公開合唱 《遺失的靈魂》

LaLa也分享製作新專輯的驚喜，LaLa道：「9月初的時候收到一首demo，非常有感覺，然後非常俐落的以最快的速度寫完這首歌的歌詞。今(昨)天我非常的興奮，要在這裡第一次唱這首歌給你們聽，而且我請來了這首歌的作曲人！」而作曲人就是林家謙，二人在台上首度公開獻唱合寫的《遺失的靈魂》，震撼全場，全場尖叫聲也到震耳欲聾。唱罷以後，LaLa問家謙道：「你寫的時候有沒有想著我？」家謙也坦白的問：「說實話嗎？」LaLa就問實情是怎樣，家謙就表示：「這首歌是我之前寫下來，也是寫給一位台灣的歌手，所以我有告訴你這歌的音域為甚麼那麼寬，因為是男生的key，所以很難，但是你完全能夠驚馭，好厲害。」LaLa也坦白說：「這個音域真的好寬，寬到好難唱，你下次可以寫比較好唱的歌給我聽嗎？」家謙也立即答應，LaLa知道後即開心道：「所以你會再寫歌給我聽了！」

送喃嘸Tee

作為嘉賓，家謙為LaLa送上自己的周邊tee，他解釋道：「我們的名字有點緣份，你叫LaLa，我叫Lamo，就是喃嘸，所以下次你可以叫我Lamo，會很親切，但是大家在街上不要這樣叫我，叫我家謙就可以。」充滿笑點的心意，也讓全場爆笑。encore部分，LaLa除了演繹《不怕慶祝》和《懼高症》外，也首度在巡唱中演唱了林宥嘉的《浪費》。在最後，LaLa與觀眾大合唱《身騎白馬》，為演唱會畫上圓滿句號。