徐克版《射雕英雄傳》落實開拍 肖戰演郭靖 新人莊達菲演黄蓉被嫌唔夠俏？

早前瘋傳徐克導演開拍新作《射雕英雄傳：俠之大者》，並且由內地頂流肖戰主演。一向極快辟謠嘅肖戰當時並無回應，事隔幾日終於等來官方正式公佈電影落實開拍，真係由肖戰飾演郭靖，不過黄蓉就唔係由傳聞中嘅周也飾演，而係以多數演網劇嘅新晉女演員莊達菲飾演。

消息一出，《射雕英雄傳：俠之大者》即刻登上由淘票票售票站開發、預測票房走勢嘅燈塔專業版「實時想看」首位，仲勁過鉅製《生死時速10》及《變型金剛》，可見肖戰人氣有幾勁！