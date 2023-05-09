徐克版《射雕英雄傳》落實開拍 肖戰演郭靖 新人莊達菲演黄蓉被嫌唔夠俏？

早前瘋傳徐克導演開拍新作《射雕英雄傳：俠之大者》，並且由內地頂流肖戰主演。一向極快辟謠嘅肖戰當時並無回應，事隔幾日終於等來官方正式公佈電影落實開拍，真係由肖戰飾演郭靖，不過黄蓉就唔係由傳聞中嘅周也飾演，而係以多數演網劇嘅新晉女演員莊達菲飾演。
消息一出，《射雕英雄傳：俠之大者》即刻登上由淘票票售票站開發、預測票房走勢嘅燈塔專業版「實時想看」首位，仲勁過鉅製《生死時速10》及《變型金剛》，可見肖戰人氣有幾勁！
莊達菲未畢業已被楊冪簽咗
至於00後嘅女主角莊達菲畢業於北京電影學院表演系，未畢業就被楊冪創辦嘅嘉行傳媒簽咗，睇佢微博時裝照都算氣質型美女，不過暫時未有代表作，人氣及知及度都非常一般，比較有名嘅作品相信係同姚晨做母女嘅《搖滾狂花》。
有網友分析，搵新人做黄蓉，係因為肖戰人氣超強，拍住新人就可以避免男女主角Fans互相競爭，爭話題、排位、戲份多少云云。加上據聞今次電影改編原著守襄陽一段，守城護國有大旺戰爭場面，換句話說主打郭靖有幾俠義，而唔係同黄蓉談情，所以黄蓉戲份其實唔多。
不過觀眾比較在意，莊達菲同黄蓉形象唔夾。佢早前參演嘅《春家小姐是訟師》嘅古裝Look，就唔多靚兼過於英氣，同佢平時嘅造型照差好多。大家紛紛討論「心目中嘅黄蓉」，結果肖戰喺《陳情令》嘅搭檔王一博就無辜中槍，「王一博AI換臉黄蓉」仲多人講過真正嘅黄蓉飾演者莊達菲！
王一博今年進軍電影圈，農曆年嘅《無名》及5.1黄金周上映嘅《長空之王》口碑票房表現亮眼，佢同肖戰自《陳情令》後無再合作過，就算只係客串幾秒，相信都吸引大量「博君一肖」CP粉入場！
原文刊登於 電影LOL