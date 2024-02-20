徐冬冬尹子維訂婚 「第一美胸」與Terence於哈爾濱洛杉磯辦婚禮

徐冬冬於內地社交網正式宣布喜訊，出post手上鑽戒之外更貼上與未婚夫尹子維3張合照。徐冬冬於帖文表示二人已訂婚，但婚禮形式待定。徐冬冬又指「如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席，接地氣熱鬧喜慶，到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港和同事朋友家人們簡單聚會。」

徐冬冬與尹子維2018年相戀

因為35E身材而成名的徐冬冬籍貫黑龍江哈爾濱，與年紀相差15年、曾拍攝港產片《特警新人類》的尹子維於2018年拍拖。2019年4月傳出尹子維求婚成功，不過又有指同年8月二人一度分手。盛傳徐冬冬與尹子維多次離離合合，直至2022年底尹子維網上公開發文寫道「還是很喜歡冬冬啊」，仲一連串出post求復合，但徐冬冬當時落閘，承認之前二人一度復合，但當時表明「我和他的節奏早已是兩個世界的人」。

有網民直接叫尹子維出動銀彈攻勢，買樓買車追返前度，而尹子維就自爆徐冬冬一早將佢送的車同樓退回。