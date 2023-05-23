徐天佑加盟風車草音樂劇扮美人魚 梁祖堯化身阿伯做跳舞擔當

風車草劇團繼《米線女戰士》及《通菜街喪屍戰》後，將於8月在葵青劇院呈獻災難三部曲最終章：《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場。除了梁祖堯、湯駿業AhDee及邵美君3位劇團主腦，今次更有徐天佑、韋羅莎(Rosa)和胡麗英及加盟。為了突出主題，眾人都穿起魚尾扮美人魚來拍攝海報及宣傳短片，不乏美艷動人的撩人姿態，大家更即興擺出五星戰隊及人形蜈蚣的隊形拍攝，怎料完成一刻齊齊抽筋，場面爆笑。
對應時代變遷
《三聖邨的Little Mermaid》由梁祖堯、阮韻珊編劇，梁祖堯、湯駿業導演，顧名思義，這是一個跟美人魚有關的故事，而向來跟人魚有關的，多數都是童話或是傳說，今次《三聖邨的Little Mermaid》，就混合了來自世界各地的人魚故事元素在其中。阿祖道：「大家都聽過唔同嘅人魚傳說，例如安徒生《人魚公主》講嘅就係人魚公主上咗岸後用聲音換取一對腳返嚟，另外仲有日本都有個傳說，指有個僧侶食咗人魚肉後，有好長嘅壽命，今次個故仔都加入咗唔同地方嘅人魚傳說喺裡面，角色中有匿藏喺人群當中嘅人魚，會有一啲好想捉到人魚嘅人，亦有已經食咗人魚肉變得長生不老嘅人。」這班人走在一起，將會發生一個怎樣的故事呢？
阿祖表示，今次故事會較黑暗，當中更會探討人性，對應這個急速轉變的大時代，阿祖續道：「呢幾年大家面對疫情，失去好多以前覺得理所當然嘅嘢，而家慢慢復常，喺好多事情上，大家心態上唔同咗，大家可以喺呢個演出裡面探討一下呢個現象。」
誰是跳舞擔當？
說好了是音樂劇，當然不乏歌舞演出，被問到誰是舞蹈擔當，各人都不同想法，AhDee道：「呢個災難三部曲成日要跳舞，for氣氛之餘又的確幾好玩，我哋幾個都係跳得嘅人，睇天佑就知啦！」被嘉許的天佑則另有人選，說：「跳得最好係梁祖堯，我睇佢啲劇成日都跳舞，平日俾人覺得佢唔係好鍾意跳舞，但一有得跳就跳得好落力，仲要好啱beat。」Rosa也和應表示：「當然係阿祖，諗唔到仲有邊個係，非佢莫屬。」阿君則推舉AhDee為跳舞擔當，並認真道：「AhDee佢對自己身體嘅郁動同協調係非常之好，佢一跳舞就會好自然望住佢，大家不妨留意下。」一直都是災難三部曲其中一員的胡麗英，就笑說：「唔使問啦，梗係我啦！我係「手直」㗎！成日同手同腳，跳得最怪一定係我，哈！」至於阿祖，則自認做跳舞擔當，更透露道：「因為我個角色係一個阿伯，一個阿伯點樣跳舞？點跳得好勁？我都未諗得通，所以都好想帶到舞蹈場口自肥一下，但一個阿伯跳舞可以幾好睇呢？到時睇下就知啦！」