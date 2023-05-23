徐天佑加盟風車草音樂劇扮美人魚 梁祖堯化身阿伯做跳舞擔當

風車草劇團繼《米線女戰士》及《通菜街喪屍戰》後，將於8月在葵青劇院呈獻災難三部曲最終章：《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場。除了梁祖堯、湯駿業AhDee及邵美君3位劇團主腦，今次更有徐天佑、韋羅莎(Rosa)和胡麗英及加盟。為了突出主題，眾人都穿起魚尾扮美人魚來拍攝海報及宣傳短片，不乏美艷動人的撩人姿態，大家更即興擺出五星戰隊及人形蜈蚣的隊形拍攝，怎料完成一刻齊齊抽筋，場面爆笑。

對應時代變遷

《三聖邨的Little Mermaid》由梁祖堯、阮韻珊編劇，梁祖堯、湯駿業導演，顧名思義，這是一個跟美人魚有關的故事，而向來跟人魚有關的，多數都是童話或是傳說，今次《三聖邨的Little Mermaid》，就混合了來自世界各地的人魚故事元素在其中。阿祖道：「大家都聽過唔同嘅人魚傳說，例如安徒生《人魚公主》講嘅就係人魚公主上咗岸後用聲音換取一對腳返嚟，另外仲有日本都有個傳說，指有個僧侶食咗人魚肉後，有好長嘅壽命，今次個故仔都加入咗唔同地方嘅人魚傳說喺裡面，角色中有匿藏喺人群當中嘅人魚，會有一啲好想捉到人魚嘅人，亦有已經食咗人魚肉變得長生不老嘅人。」這班人走在一起，將會發生一個怎樣的故事呢？

阿祖表示，今次故事會較黑暗，當中更會探討人性，對應這個急速轉變的大時代，阿祖續道：「呢幾年大家面對疫情，失去好多以前覺得理所當然嘅嘢，而家慢慢復常，喺好多事情上，大家心態上唔同咗，大家可以喺呢個演出裡面探討一下呢個現象。」