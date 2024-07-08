徐天佑疫情零收入轉型做身心靈導師 親揭與黃又南關係

現年41歲的徐天佑近年少有幕前演出，一度有傳他與 太太已移民英國，天佑早前接受梁泰來主持的商台節目《星光背後》訪問時，透露於2006年因焦慮症開始接觸身心靈治療，後來趁探親在英國學習已轉型當身心靈導師，至今已教授學生超過200人，更將於本年度書展推出《療癒覺醒》一書。5年前勇於發聲的天佑坦言，過去5年經歷疫情及收入大減一度徬徨，但重申未有計劃移民外，並分享尋找出路的心路歷程。他在節目中更親自為「No More Shine」解畫。

發掘自己 開闢出路

天佑對上一部電影已是19年初賀歲片《恭喜八婆》，劇集方面則有《二月廿九》及續集《940920》，被問到幕前工作大減會否感到失落，他回應說：「其實入行咁多年，我都經歷過幾次無咩嘢做嘅日子，都習慣咗，都明白呢行嘅生態。」天佑坦承疫情期間，曾有一段日子跟很多香港人一樣，完全沒有收入，「疫情無工開，真係有一段長時間係零收入，我好記得2020年尾拍咗兩個廣告之後就無啦，嗰時就開始擔心收入問題，不過之後都有諗吓新野，睇下自己有咩可以創新去搵新出路。」

不過天佑仍保持樂觀心態，為去年有份參演舞台劇《三聖邨的Little Mermaid》而感恩，他自言從來知足不強求賺大錢，轉型成身心靈導師，亦證明天無絕人之路，幫到人的同時亦又有穩定收入，他寄語：「有時去到情況好差時，覺得前面無路行時，不妨俾多少少時間去發掘自己，個天就會開一條路俾你。我開呢個學院嗰時，所有嘢都好順利，其實就係個天要我行呢條路。」他重申沒移民計劃，並指香港生活太方便。