徐天佑老婆店舖遭硬闖拍攝 形容「同強姦其實冇分別」

擁有三店的INUF透過IG出帖發文，指有電影公司曾聯絡INUF九如坊店，表示想借用場地拍攝一部賀歲片。公司回覆如要借場需要每小時計算租場費用，以及若有任何損毁都必須由電影公司負責，對方回覆：「器材工作人員唔會入嚟，只係演員入嚟兜幾個圈好快就出返去。」INUF於是回覆，同樣要收1小時借場費，最終雙方未能達成共識而不了了之。

昨日（10月22日） ，INUF員工稱下午時份發現電影工作人員在其店外set機拍攝，員工即出外提醒工作人員不可進入店內拍攝，怎料戲組人員竟在店內門邊放下對講機，兩位演員還走入店內兜幾個圈：「個對講機突然勁大聲向演員發出指令，演員又好大聲咁講對白。大佬！我哋上面有兩位客人休息緊㗎！店內工作中嘅同事完全反應唔過來，之後佢哋又再次入嚟做同一樣嘅，有crew仲要話我哋同事影佢哋相，搞到我啲同事好驚。」據表示，硬闖過程約10分鐘，形容夾硬嚟「同強姦其實冇分別」，續指：「這不是普通顧客打卡，而只商業用途，在商言商，就係要計數。我哋打開門做生意，每天交着高昂嘅租金人工水電媒，你哋請個臨記都要封番封利是啩？！」有網民建台方尋求法律協助討回公道。據知，「本地製作有限公司」正製作一套賀歲電影，有指是由《喜愛夜蒲》的監製伍健雄負責執導，主角有蔡卓妍（阿Sa）及張繼聰。