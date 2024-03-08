徐天佑英國回流香港 化身身心靈療癒師開班學費每位$5000

現年40歲的徐天佑，2002年憑男子組合SHINE出道，其中歌曲《燕尾蝶》是他們的代表作，至今仍令人津津樂道。向來對鬼神之說、外星人，以至宇宙空間力量等課目非常有興趣的天佑，2022年與太太Olive從英國回流返港，更將從外地學習的身心靈課題鑽研成靈氣堂（Reiki）和水晶頌缽返港執教！日前，天佑在IG分享指：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變。」

天佑透露2022年是他人生的大轉變，並分享多張上堂、頌缽的相片，他寫道：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變，生活和自己想法都係，宇宙安排下開始咗第一班Reiki Lv1，轉眼年幾過去已經2024，啱啱星期日完成咗呢一站嘅最後一班Reiki lv 1，數數原來喺度教咗接近100堂靈氣班，嚟緊課堂就會移師去中環新工作室舉行」天佑感謝所有學生的參與學習及意見，並表示會努力改進。