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娛樂
2024-03-08 18:00:47

徐天佑英國回流香港 化身身心靈療癒師開班學費每位$5000

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徐天佑成為身心靈療癒師。

徐天佑成為身心靈療癒師。

現年40歲的徐天佑，2002年憑男子組合SHINE出道，其中歌曲《燕尾蝶》是他們的代表作，至今仍令人津津樂道。向來對鬼神之說、外星人，以至宇宙空間力量等課目非常有興趣的天佑，2022年與太太Olive從英國回流返港，更將從外地學習的身心靈課題鑽研成靈氣堂（Reiki）和水晶頌缽返港執教！日前，天佑在IG分享指：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變。」 

徐天佑透露已開接近100堂靈氣班。 徐天佑與太太前年從英國回流返香港。

天佑透露2022年是他人生的大轉變，並分享多張上堂、頌缽的相片，他寫道：「2022年底英國返港，呢年算係我人生其中大轉變，生活和自己想法都係，宇宙安排下開始咗第一班Reiki Lv1，轉眼年幾過去已經2024，啱啱星期日完成咗呢一站嘅最後一班Reiki lv 1，數數原來喺度教咗接近100堂靈氣班，嚟緊課堂就會移師去中環新工作室舉行」天佑感謝所有學生的參與學習及意見，並表示會努力改進。

天佑近年間中現身幕前工作，更不時分享水晶頌缽相關的帖文，在去年10月周國賢個唱中亦曾表演水晶頌缽。早年，他曾透露自己親身寫課程內容：「我跟唔同地方嘅導師學過，佢哋嘅見解教法都有唔同，依家到自己教，所以決定重新寫過，將佢哋嘅知識結集再加埋自己嘅睇法，當然最根本嘅知識一定不能改動，但係我哋永遠唔能夠完全模仿到發現呢個能量療法嘅𦥑井先生，所以導師本身嘅見解係好緊要。」

天佑近年積極開班，學費$5000位 。 徐天佑親身寫課程內容。
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