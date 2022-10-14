徐嬌被指與全盛時期江嘉敏似樣 惹網民熱討

徐嬌自從2008年出演電影《長江七號》反串飾演男仔爆紅後，獲得網民極力關注。唔經唔覺長得婷婷玉立嘅佢今年已經25歲，已經係一個氣質美少女，外型越來越美豔成熟，更被指同全盛時期嘅江嘉敏好似樣。

於美國藝術中心設計學院修讀電影

女大十八變嘅徐嬌，再唔係當年《長江七號》嘅小男孩，而家嘅佢樣子甜美又擁有纖瘦身形及美腿，不時上載生活靚相及Cosplay相片與粉絲分享，成功吸納多一班粉絲，一舉一動都成為焦點。除咗有樣之外，徐嬌仲係一名學霸，喺美國藝術中心設計學院（Art Center College of Design）修讀電影，早前更與網民分享其全A成績。

有網民仲大讚徐嬌充滿仙氣，似足同全盛時期嘅江嘉敏，而唔係近期有大媽味嘅江嘉敏，結果引起網民熱烈討論，唔少網民都認為唔似，留言話：「太侮辱！江嘉敏明明就是一個大媽同師奶混合體，加埋把聲好趕客」、「點解要侮辱徐嬌？」、「江嘉敏係巫婆、後母角色，徐嬌似仙子或公主」及「徐嬌係少女，點似師奶江嘉敏？」等等。唔知大家又覺得佢哋似唔似樣呢？

徐嬌

徐嬌

江嘉敏

江嘉敏

2016年江嘉敏

2016年江嘉敏

徐嬌

徐嬌

徐嬌

徐嬌

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載