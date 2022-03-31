徐子珊神隱三年變醫療中心合作夥伴 拍片預告現身馬來西亞

04年冠軍徐子珊於19年宣布息影，並表示自己將到歐洲攻讀心理學課程，惟疫情打亂子珊的升學大計，但她一直未有現身，行蹤非常低調，就連她的facebook及IG帳號亦自她宣布息影之後，一同消失。去年，她現身關禮傑太太梁安娜，成為她唯一一張近照。日前，有公司請來徐子珊拍片呼籲做善事，片中的她神采飛揚，並預告將會現身馬來西亞一個慈善晚宴。

變身成 醫療中心合作夥伴 子珊分別以廣東話及英話拍片，她表示將於4月1日在馬來西亞出席一個慈善晚宴，希望屆時可以籌到100萬令吉(約港元186萬)，善款用來幫助經濟能力有限及健康有問題的朋友。宣傳海報介紹子珊是一間馬來西亞醫療中心的合作夥伴，該間機構提供不同的療程，包括痛症、關節炎、眼及皮膚等，亦有提供紓壓療程。子珊本身在香港大學完成心理學碩士課程，未知這幾年消失是否與事業重心轉到馬來西亞有關。