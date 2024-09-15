徐少強離世｜從影多演大俠 憑《天蠶變》紅透半邊天餘多部遺作未上映

徐少強憑《天蠶變》的「雲飛揚」走紅，今日有指他於本月一日因食道癌在北京離世，享年73歲。他與雪梨的女兒徐頴堃在社交平台憑歌寄意，表達對父親的思念，她回覆傳媒稱「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事。」其子徐偉棟亦向傳媒表示：「多謝關心，同家人處理當中。」田啟文其後向傳媒表示，徐少強現任太太在處理丈夫身後事期間，因心臟病離開，徐頴堃負責二人的身後事。
徐少強於1972年考入邵氏電影公司第三期訓練班當演員，並以龍虎武師出道。70年代流行武俠片，76年麗的電視《七俠五義》中「展昭」一角後獲電視台賞識。加入麗的之後，他演大俠角色為主，79年於《天蠶變》一劇飾演「雲飛揚」使他聲名大噪，名氣紅遍台灣，劇集收視更一度打低無綫。
由於徐少強的角色大受歡迎，麗的電視臨時要求他再演三十集，時間上和徐少強本身之電影片約有衝突，因而在拍攝《天蠶變》之後期，徐少強一度受所屬的「繽繽電影」公司慫恿跟電視台鬧不和，最後他於1980年被麗的電視解約，成為自由演員。徐少強當時曾被麗的電視發出律師信索償35萬，及後改為索賠約60萬。然而，他於1980年再次效力麗的電視，後來仍不時演出亞視劇集。而雙方最後在1982年進行庭外和解。
另一代表作是1992年跟周星馳合作的《武狀元蘇乞兒》，徐少強在戲中飾演最強反派「趙無極」，和演「蘇乞兒」的周星馳有精彩的對手戲，戲中周星馳練成降龍18掌打敗他，徐少強也因「趙無極」一角聲名大噪。1993年亞視重拍《天蠶變》，他在此劇再次飾演「雲飛揚」一角。隨90年代末，港產片市道不景，所屬的亞洲電視又因虧損連年而減少劇集製作，徐少強其後亦甚少在香港演出，他把事業重心轉往大陸，定居北京。
2023年至2024年，徐少強接拍了多套內地網絡電影。年初與陳小春合作代言內地遊戲《劍俠世界：起源》，當時狀態仍然好好。據了解，餘下還有六齣作品未曾上映，包括：《龍都迷蹤之鬥戰乾坤》、《瘋狂的王二》、《睡夢羅漢拳》、《無相之城》、《狄仁傑之亢龍有悔》、《嶺鎮天棺》。