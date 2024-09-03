徐榮與太太Kathy拍拖兩年後於2006年結婚，育有大仔徐朗（Karson）和細女徐心怡（包包），兩公婆一切以小朋友為先，出晒名係好媽媽及好爸爸。由於囝囝徐朗自細熱愛足球，徐榮更不惜年花40萬港元供囝囝到英國入讀體育寄宿名校，培訓佢足球方面嘅訓練。近日，徐榮於社交平台發布好消息，指囝囝夢想成真，成為職業足球員，加盟港超球隊大埔。

徐朗5歲加入傑志青訓

香港超級聯賽球隊「大埔足球會」於社交平台貼出徐朗身穿綠色球衣照片，並宣布佢加入球隊：「【歡迎徐朗！】大埔足球會歡迎徐朗來投！現年僅十七歲的Karson小時在大埔區參與本會之少年隊，其後轉到傑志足球學院接受培訓多年，更在今夏重返『啟蒙地』追尋職業足球夢。」隨後，徐榮轉發「大埔足球會」嘅帖文，並鼓勵囝囝：「由細到大你的志願都係想成為職業足球員，恭喜你今日夢想成真，但這只是開始，仍有很長很艱難的路要繼續行，你要付出更大的努力更多的汗水，才能對得起所有幫助你的人，加油！」

徐榮於徐朗5歲時，就安排佢加入傑志青訓接受正統足球訓練，10歲加入香港隊，亦曾代表校隊參加比賽勇奪英國南部大型校際賽獎項，2020年安排囝囝入讀英國體育寄宿中學Bede's Senior School。徐榮受媒體訪問時透露，囝囝徐朗將於香港墨爾文國際學校升學，兼顧足球和學業發展。