徐榮囡囡入讀韓國偶像學院 9歲包包跳K-POP參賽奪團隊冠軍

藝人徐榮向來是圈中出名的寵妻狂及廿四孝老竇，一對子女在其悉心栽培下更是才華洋溢！其17歲兒子徐朗不單成為港超聯球隊「大埔足球會」全職球員，9歲幼女「包包」徐心怡原來亦舞技超卓，不單成功考入YS韓國偶像學院，接受全面韓國正統K-POP培訓，日前出賽奪冠，將代表香港到英國表演！

身為YS韓國偶像學院香港分校學生的「包包」徐心怡，日前和同校的尖子，在香港參加《ASAF 亞洲學生藝術節》，藝術節舉辦了十年，今屆的個人舞蹈及團體舞蹈兩大組別，共有數百名來自世界各地的參加者出戰，經過連日的激戰，YS尖子以紮實超卓的舞技突圍而出，以超水準表現橫掃六個獎項，令來自歐美及本地的評審刮目相看！

是次YS尖子橫掃的六個大獎中，最受注目的，是包攬個人舞蹈組別三甲，其中有兩名YS學員奪雙冠軍！同時YS學生更橫掃團體舞蹈的兩大組別中童組及少年組冠軍，和太太一起到場支持愛女的徐榮，不單到場時引起哄動，更見證「包包」奪團體舞中童組冠軍。

「包包」入讀的YS韓國偶像學院以收生嚴格見稱，並非交付高昂學費就可入讀，需經過多輪面試，合格後才獲取錄，加上YS請來曾任BLACKPINK、BIGBANG、BTS及(G)I-DLE的御用編舞老師定期來港授課，ACE娛樂藝人鍾諾言（NY）和Lenna T.也是駐校導師。NY是《全民造星III》十強之一，至於ACE娛樂旗下藝人Lenna T.是首位港人成功考獲由韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格證。