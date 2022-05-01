徐榮爆林夏薇拍《七公主》喊出情緒問題 安撫被叫行開

憑處境劇《同事三分親》、《愛．回家》成功入屋的徐榮，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，分享入行的苦與樂。已入行 22 年的徐榮，演出逾 100 部無綫劇集，而他未入行前曾做過不少工作，包括廚師、司機、水喉工等，後來因為失業決定投考藝訓班，當時的同學有林峯、楊茜堯、楊明等。但原來做演員不是徐榮的初衷，他說:「當初係諗住考 PA(助理編導)，嗰時覺得拍嘢幾過癮，但之後衰咗，反而幕前就得咗，係注定嘅!」

見林峯上位 自爆變「憤世榮」

從藝訓班畢業後，徐榮由低做起演過無數閒角，但眼見同期的同學林峯極速上位做主角， 令他自信受挫，他說：「頭兩年我都覺得要做吓閒角，去到第三年開始有挫敗感，我同阿峯差唔多之嘛，大家個名都係兩個字 ！」感到氣餒的他因而進入「憤世期」，幸好當時他學會調整心態，就算演出村民甲乙丙都非常積極，他笑言:「導演見到做村民都咁積極， 就叫我唔好太大反應，驚我搶咗前面主角!」

憑積極態度捱過「憤世期」的徐榮，最終獲得監製及無綫高層賞識，苦等 8 年終有機會演出處境劇《同事三分親》，憑「裘俊」一角成功入屋，並於《萬千星輝頒獎典禮 2008》首度提名最佳男配角及飛躍進步男藝員。自此亦打開了徐榮的處境劇之路，他於 2012 年接拍《愛．回家》，劇中「馬強」的好好先生亦很深入民心，他說:「《愛．回家》拍咗 4 年，發生咗好多估計唔到嘅嘢，好似阿女有份拍啦，同埋大聖人嘅人設騎劫咗現實嘅角 色，其實我本人係好多嘢講同埋好有脾氣 ！」徐榮笑言現時 6 歲的囡囡包包非常貪靚，每當看回自己在《愛．回家》的演出時，更嫌棄當時很肥