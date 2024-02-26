熱門搜尋:
李影 財政預算案2024 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-26 13:30:00

徐穗珍Soojin首來港舉辦粉絲見面會 學定廣東話打招呼

分享：
Soojin徐穗珍憑性感可愛形象，一直深受粉絲追捧。

Soojin徐穗珍憑性感可愛形象，一直深受粉絲追捧。

前(G)I-DLE成員Soojin徐穗珍憑性感可愛形象，一直深受粉絲追捧，去年11月她以Solo 歌手身份出道，新歌《AGASSY》迅速破千萬點擊，大受歡迎，近日乘勢宣布舉行粉絲見面會，並己定於下月15日(周五)在九展Star Hall舉行《SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Flowering’》香港站演唱會，門票將於3月1日公開發售。徐穗珍非常期待與香港粉絲們首次見面：「我現在努力學廣東話，希望大家到時聽得明我講咩！我依家識『我愛你』、『好可愛』呢兩句，歡迎大家多啲同我講。」

去年11月以Solo 歌手身份出道，新歌《AGASSY》迅速破千萬點擊。 去年11月以Solo 歌手身份出道，新歌《AGASSY》迅速破千萬點擊。

除了與Fans「約會」外，徐穗珍揚言會秘密出巡搵靚景打卡：「我知道香港夜景好靚，所以好想出去影相打卡，希望到時可以偶遇粉絲們！呢次行程都好緊湊，完成澳洲站就要嚟香港，所以依家同經理人爭取留多幾日比我係香港放假。」

徐穗珍表示，早前上網學廣東話時，看到很多農曆新年的相片，發現香港派利是傳統與韓國不同，很想有機會親身感受熱鬧氣氛，她笑言：「我好多年冇收過利是，希望粉絲們『派利是』，用利是錢買飛支持我嘅Fan Concert，等我到時派翻福利比大家！」

徐穗珍Soojin將於下月15日(周五)在九展舉行香港站粉絲見面會。 徐穗珍Soojin將於下月15日(周五)在九展舉行香港站粉絲見面會。 徐穗珍預告將於粉絲見面會派發不同福利。

2024 SOOJIN 1ST FAN CONCERT TOUR 'Flowering' in Hong Kong

日期：2024年3月15日
時間：8 PM
地點：STAR HALL, KITEC
票價：HKD1680 / HKD1280 / HKD880
售票日期：2024年3月1日 10AM
購票平台：www.hkticketing.com

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受