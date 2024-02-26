徐穗珍Soojin首來港舉辦粉絲見面會 學定廣東話打招呼

前(G)I-DLE成員Soojin徐穗珍憑性感可愛形象，一直深受粉絲追捧，去年11月她以Solo 歌手身份出道，新歌《AGASSY》迅速破千萬點擊，大受歡迎，近日乘勢宣布舉行粉絲見面會，並己定於下月15日(周五)在九展Star Hall舉行《SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Flowering’》香港站演唱會，門票將於3月1日公開發售。徐穗珍非常期待與香港粉絲們首次見面：「我現在努力學廣東話，希望大家到時聽得明我講咩！我依家識『我愛你』、『好可愛』呢兩句，歡迎大家多啲同我講。」

除了與Fans「約會」外，徐穗珍揚言會秘密出巡搵靚景打卡：「我知道香港夜景好靚，所以好想出去影相打卡，希望到時可以偶遇粉絲們！呢次行程都好緊湊，完成澳洲站就要嚟香港，所以依家同經理人爭取留多幾日比我係香港放假。」

徐穗珍表示，早前上網學廣東話時，看到很多農曆新年的相片，發現香港派利是傳統與韓國不同，很想有機會親身感受熱鬧氣氛，她笑言：「我好多年冇收過利是，希望粉絲們『派利是』，用利是錢買飛支持我嘅Fan Concert，等我到時派翻福利比大家！」