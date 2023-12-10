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娛樂
2023-12-10 16:37:00

徐若瑄傳婚變 李雲峰花一年時間撲水還巨債

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徐若瑄與新加坡富商李雲峰於2014年結婚。

徐若瑄與新加坡富商李雲峰結婚9年，今日台灣傳媒報道指二人於上月已簽紙離婚。日前徐若瑄在社交平台發文表示「I’m not Happy now, How about You?（我現在不快樂，你呢？）」令人不禁聯想與婚變有關。

徐若瑄在峇里舉行婚禮，在台北補擺喜酒，筵開52席。

李雲峰經歷兩段婚姻

徐若瑄「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰第二任妻子，男方與前妻許靜於2008年離婚，二人育有兩名女兒。直到2014年6月，李雲峰再婚迎娶徐若瑄，之後一家四口同住，徐若瑄與兩名繼女的感情不俗。當年徐若瑄與李雲峰在峇里舉行婚禮，由男方全部安排，只邀請親友及徐若瑄圈內的好友參加，共約100人。他們之後回台北補辦喜酒，筵開52席。翌年8月，徐若瑄為李雲峰誕下兒子「李V寶」。

徐若瑄臥床142日兼打了300多支安胎針才順利生下李V寶。

徐若瑄老公傳欠下巨債，同時她亦密密接job，超高曝光率令人聯想是為了老公撲水。

產後復出被指撲水救夫

不過，徐若瑄入門未有當少奶奶，16年受到國際油價下跌影響，李雲峰的公司出現危機，有傳公司欠下高達14億港元債務。李雲峰四出撲水，徐若瑄產後不久便密密接job，當時有指她為幫老公撲水而工作，但她否認並稱自己從沒想過當富太太，「婚後我也依然做著自己喜愛的表演工作，女人要有自己的事業、自己的成就和自我的肯定，這樣的初衷，婚前婚後都沒有改變過。」

徐若瑄與李雲峰結婚後，與繼女一同居住。

李雲峰年初重提欠債

今年3有傳媒訪問李雲峰，當時介紹他是徐若瑄的老公，重提當年他的公司欠債一事。李雲峰提及自己家族從事礦業與地產生意，於91年成立公司，到03年由他接手，開始著手投資造船廠及石油探勘的船務等生意。不過，因為16年全球油價暴跌，令李雲峰的公司欠下巨債，當時他花了一年時間四出尋找新資金，「新加坡富比世排行前五十名的富豪，我七、八成都找過了。」經過多次食閉門羹之後，最後找到9人投資才令公司度過倒閉危機，而公司在5年前亦成功重組，東山再起。

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