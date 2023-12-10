徐若瑄傳變｜李雲峰花一年時間撲水還巨債

徐若瑄與新加坡富商李雲峰結婚9年，今日(10日)台灣傳媒報道指二人於上月已簽紙離婚，她與李雲峰於傍晚一齊出聲明證離婚一事。日前徐若瑄在社交平台發文表示「I’m not Happy now, How about You?（我現在不快樂，你呢？）」令人不禁聯想與婚變有關。

李雲峰經歷兩段婚姻 徐若瑄是「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰第二任妻子，男方與前妻許靜於2008年離婚，二人育有兩名女兒。直到2014年6月，李雲峰再婚迎娶徐若瑄，之後一家四口同住，徐若瑄與兩名繼女的感情不俗。當年徐若瑄與李雲峰在峇里舉行婚禮，由男方全部安排，只邀請親友及徐若瑄圈內的好友參加，共約100人。他們之後回台北補辦喜酒，筵開52席。翌年8月，徐若瑄為李雲峰誕下兒子「李V寶」。

產後復出被指撲水救夫 不過，徐若瑄入門未有當少奶奶，16年受到國際油價下跌影響，李雲峰的公司出現危機，有傳公司欠下高達14億港元債務。李雲峰四出撲水，徐若瑄產後不久便密密接job，當時有指她為幫老公撲水而工作，但她否認並稱自己從沒想過當富太太，「婚後我也依然做著自己喜愛的表演工作，女人要有自己的事業、自己的成就和自我的肯定，這樣的初衷，婚前婚後都沒有改變過。」