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娛樂
2023-12-10 15:36:07

徐若瑄出聲明認離婚 與李雲峰9年婚姻結束

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徐若瑄過去不時大晒全家福，她與繼女的關係亦很融洽。

徐若瑄與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結婚9年，今日有台灣傳媒報道二人於上月已簽字離婚，原因是性格不合及長期分隔兩地。

徐若瑄於2013年拍攝72小時莎到你與當時投資該片的李雲認識，二人發展迅速，翌年宣布結婚。2015年二人的囝囝在新加坡出世，當年徐若瑄懷孕時不時有出血情況，她聽從醫生建議，整個孕期都臥在床上，並打了超過300支安胎針，足足臥床142日直至囝囝順利出世。

徐若瑄下嫁新加坡富商李雲峰，未幾男方被指欠下巨債達14億港元，徐若瑄亦不停工作為老公撲水。

李雲峰與前妻育有兩名女兒，徐若瑄與她們感情很好。

聯名出聲明證離婚

及至傍晚時份，徐若瑄與李雲峰一齊出聲明承認婚變一事，聲明提到二人離婚的主因是「盡了最大努力仍克服不了雙方的差異」。對於小朋友，他們稱會「擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。」

徐若瑄與李雲峰聲明如下︰

致關心我們的朋友：

人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付出與成長。

我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。

在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。

這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。

雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。

為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順遂、平安。

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李雲峰 徐若瑄

徐若瑄與李雲峰聯名出聲明。

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