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娛樂
2024-01-03 11:15:15

徐若瑄孖千秋加埋100歲獲讚凍齡 重踏《紅白》舞台收視出爐創史上新低

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徐若瑄相隔25年重踏《紅白》舞台，可惜今屆收視創下史上新低。

徐若瑄相隔25年重踏《紅白》舞台，可惜今屆收視創下史上新低。

日本年度盛會第74屆《紅白歌合戰》（又稱：紅白歌唱大賽）日前於除夕夜舉行，今屆除了出動YOASOBI、Ado、ano、JO1、Stray Kids、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、NewJeans等新生代紅人外，不少昔日當紅單位也驚喜登場，可惜收視卻再創新低。

《紅白》收視昨日出爐，第一部(晚上7點20分至8點55分)之平均收視率為29.0%、第二部(晚間9點至11點45分)則錄得31.9%，是自1989年分成兩部分以來，《紅白》前半部首度跌破30%，而下半部亦創下有史以來新低紀錄，只收31.9%，比2021年的34.3%還要慘淡。

 

大會安排SEVENTEEN、NewJeans等為YOASOBI伴舞。

《紅白》安排SEVENTEEN、NewJeans等為YOASOBI伴舞。

離婚後積極開工

當晚有份演出的徐若瑄，是上月宣布與新加坡富商李雲峰結束9年婚姻後再踏《紅白》舞台，回復單身的她積極投入工作，更再次組成黑色餅乾(Black Biscuit)相隔 25年重度出席《紅白》，大唱經典金曲《Timing》，並偕同當年同系列組合口袋餅乾(Pocket Biscuits)聯手站台。

盛會結束後，口袋餅乾主音千秋在IG上公開跟徐若瑄的合照，由於52歲的千秋跟48歲徐若瑄加埋剛好100歲，兩人被網民激讚凍齡，跟25年前分別不大。

黑色餅乾與口袋餅乾聯手站台。 52歲的千秋跟48歲徐若瑄加埋剛好100歲。 徐若瑄與千秋被網民激讚凍齡，跟25年前分別不大。 徐若瑄早前亦跟巨肺天后MISIA錄影節目。
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