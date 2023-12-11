徐若瑄離婚｜曾為生仔打300針臥床138日 視兩繼女如己出卻被斥「壞後母」一句解釋原因

徐若瑄在2023年12月宣布與新加坡富商李雲峰離婚，但她與李雲峰9年的婚姻一直都有不少傳聞。
當時李雲峰已有2個女兒，正進入青春期，她過去曾談到不知如何為人母，只能在摸索中學習，將2位繼女視如己出，甚至生子後一度被認為忽略繼女被罵惡毒，甚至也曾在生仔時臥床138天，婚姻前期相當辛苦。
徐若瑄︰女兒進入青春期 注重形象和隱私
徐若瑄昨日（12月10）證實離婚，她和李雲峰一起發聲明證實。過去曾以40歲為高齡產婦的徐若瑄，曾在懷孕時為了生仔安胎打了300多支安胎針，懷孕後期還臥床138日，生理需求一度只能在床上解決，讓她覺得沒有尊嚴，甚至陷入憂鬱，還因此腿部肌肉萎縮，直到產後經過一段時間復健後才恢復，她也坦言不會再生第二胎。
不只生子辛苦，結婚後老公和前妻的兩個女兒也由她照顧，一結婚就當媽媽的她，過去也坦言不知道怎麼當人母，生子後社群平台充滿都母子互動，一度讓她被冠上「壞後母」封號，指責她忽略兩個非親生女兒，只會發自己兒子的照片，她特地解釋，因為女兒進入青春期，會開始注重自己的形象和隱私，更感嘆「每一位母親都不容易，很多事也不一定是我們看到的表象而已，若不夠了解，請不要任意批判別人的人生，更何況，女人何苦為難女人」。
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