徐若瑄離婚｜曾為生仔打300針臥床138日 視兩繼女如己出卻被斥「壞後母」一句解釋原因

徐若瑄在2023年12月宣布與新加坡富商李雲峰離婚，但她與李雲峰9年的婚姻一直都有不少傳聞。 當時李雲峰已有2個女兒，正進入青春期，她過去曾談到不知如何為人母，只能在摸索中學習，將2位繼女視如己出，甚至生子後一度被認為忽略繼女被罵惡毒，甚至也曾在生仔時臥床138天，婚姻前期相當辛苦。

徐若瑄︰女兒進入青春期 注重形象和隱私 徐若瑄昨日（12月10）證實離婚，她和李雲峰一起發聲明證實。過去曾以40歲為高齡產婦的徐若瑄，曾在懷孕時為了生仔安胎打了300多支安胎針，懷孕後期還臥床138日，生理需求一度只能在床上解決，讓她覺得沒有尊嚴，甚至陷入憂鬱，還因此腿部肌肉萎縮，直到產後經過一段時間復健後才恢復，她也坦言不會再生第二胎。