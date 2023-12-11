熱門搜尋:
區議會選舉2023 恒生指數 日圓匯率 李家超 六合彩 叱咤2023 譚旻萱 肺炎支原體 五月天 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-11 13:40:00

徐若瑄離婚｜曾為生仔打300針臥床138日 視兩繼女如己出卻被斥「壞後母」一句解釋原因

分享：
徐若瑄離婚｜曾為生仔打300多針臥床138日 照顧兩繼女被斥「壞後母」一句解釋原因

徐若瑄離婚｜曾為生仔打300多針臥床138日 照顧兩繼女被斥「壞後母」一句解釋原因

徐若瑄在2023年12月宣布與新加坡富商李雲峰離婚，但她與李雲峰9年的婚姻一直都有不少傳聞。

當時李雲峰已有2個女兒，正進入青春期，她過去曾談到不知如何為人母，只能在摸索中學習，將2位繼女視如己出，甚至生子後一度被認為忽略繼女被罵惡毒，甚至也曾在生仔時臥床138天，婚姻前期相當辛苦。

徐若瑄離婚｜徐若瑄9月曾上載與兒子舊照（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰的9年婚姻未能走到最後 徐若瑄離婚，與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰的9年婚姻未能走到最後 徐若瑄離婚，與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰的9年婚姻未能走到最後

徐若瑄︰女兒進入青春期 注重形象和隱私

徐若瑄昨日（12月10）證實離婚，她和李雲峰一起發聲明證實。過去曾以40歲為高齡產婦的徐若瑄，曾在懷孕時為了生仔安胎打了300多支安胎針，懷孕後期還臥床138日，生理需求一度只能在床上解決，讓她覺得沒有尊嚴，甚至陷入憂鬱，還因此腿部肌肉萎縮，直到產後經過一段時間復健後才恢復，她也坦言不會再生第二胎。

不只生子辛苦，結婚後老公和前妻的兩個女兒也由她照顧，一結婚就當媽媽的她，過去也坦言不知道怎麼當人母，生子後社群平台充滿都母子互動，一度讓她被冠上「壞後母」封號，指責她忽略兩個非親生女兒，只會發自己兒子的照片，她特地解釋，因為女兒進入青春期，會開始注重自己的形象和隱私，更感嘆「每一位母親都不容易，很多事也不一定是我們看到的表象而已，若不夠了解，請不要任意批判別人的人生，更何況，女人何苦為難女人」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
徐若瑄離婚，未有回應是否與王力宏有關。（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，近日仍有上載與兒子合照。（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，未有回應是否與王力宏有關。（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，未有回應是否與王力宏有關。（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，未有回應是否與王力宏有關。（徐若瑄FB） 徐若瑄離婚，未有回應是否與王力宏有關。（徐若瑄FB）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受