徐菁遙嫁黃浩做少奶奶 即睇4千呎比華利山豪宅

37歲嘅徐菁遙（Suki，前名徐淑敏）2009年與飲食界才俊黃浩奉子閃婚，之後淡出娛樂圈，專心相夫教女，做幸福少奶奶。Suki不時喺社交網站分享近況，除咗有家人嘅照片之外，同時令金碧輝煌嘅豪宅曝光。 大女心瑤似足黃浩 徐菁遙喺2006年參選港姐，雖然三甲不入，只係得到「旅遊大使獎」，不過憑甜美外表及豐滿身材而被無綫力捧，發展相當不俗，更被傳媒封為新一代「咪神」。Suki於2009年與黃浩奉子閃婚後便淡出娛樂圈，10年生咗大女心瑤（Vianna），11年生咗心柔（Renee），14年仲生埋沁誼（Isabella）。多年嚟唔少網民都話三位囡囡同爸爸好似餅印一樣，早前Suki喺社交網站上載Vianna舉行12歲生日派對嘅相片，囡囡眼大大鼻高高，同爸爸非常似樣，有網民甚至留言話：「老公做乜帶假髪」，不過亦有網民指囡囡個樣精緻咗、越大越似媽咪同靚女。

雖然徐菁遙現時生活無憂，不過佢仍然努力增值自己。喺2012年發展美容生意，研製護膚品創立個人美容品牌，2016年以8位數字將品牌賣出，短短4年賺過千萬，真係好叻女呀！除咗搞美容生意之外，Suki更不停學習，獲美國國際美洲大學頒發榮譽工商管理博士、報讀珠寶鑑證課程及赴東京報讀法國藍帶課程等等。