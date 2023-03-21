徐頴堃微電影邀請姨媽米雪演出 盼下部作品搵雪梨孭飛

徐少強和雪梨的女兒徐頴堃（Erica）除了幕前工作外，早前亦參與不少網絡影片的劇本創作，最近她與CoverDog創作的微電影《鏈‧繫》獲外界好評，更於頒獎禮中，獲票選為「最受歡迎微電影」，而主演的王梓軒亦獲得「最佳演員」獎，Erica直言：「這是一個很大的鼓勵！可以得到觀眾的認同，感到特別開心。」

到今次參與製作微電影，Erica表示今次以親情為主題：「『當我們忙於追逐非凡時，我們會忽略與家人的連繫。不要讓自己做錯過的那位。』這是片尾出現的字句，概括了微電影用親情作主題。《鏈‧繫》其實拿"連繫"的同音和意思，講述三人的關係， 也輕描淡寫想注入NFT block chains (區塊鏈)，也是微電影主題曲的元素。」Erica還特別為姨媽米雪安排了一個角色，她表示：「很感謝姨媽，她演一位單親媽媽，好開心可為佢創作一個角色，故事係想簡單以家嘅設置去呈現這個單親家庭的連繫。」