得寵先生｜盧慧敏四出謝票 遭熱情狗狗錫甩耳環

前晚Amy再出動到將軍澳的戲院「人寵共融」場次謝票，有些身形較大的狗狗坐在主人座位旁邊，有些小狗狗被主人抱在懷裏，場面溫馨。其中有觀眾帶著兩隻狗狗入場，她說：「好有共鳴，尤其是漁護署嗰幕，因為佢兩個（指狗狗）都係從漁護署救出嚟，所以我由頭喊到落尾！」而另一位觀眾說：「我都係領養唐狗，好有共鳴，呢部電影好真摯。」

完場後，Amy蹲在地上逐一與觀眾和狗狗合照留念，有一隻狗狗與《得寵先生》飾演「燒腩」的狗狗演員Little很似，Amy表示驚嘆，牠叫「妹妹」一歲半，但像BB一樣細膽害羞。而另一隻狗狗就特別熱情，對Amy一見如故，飛撲到她身上，咬她外套上的小狗毛公仔又狂錫她，氹得Amy哈哈大笑。Amy說：「佢好活躍、好興奮，影相時撲埋嚟咬住我（膊頭上）隻公仔，佢以為係玩具，然後不停錫我，仲錫甩咗我隻耳環，好彩佢無食到。每次人寵場謝票我都好開心，好似被一大班天使圍住，原本去到尾站我有啲攰，但見到佢哋，我又充滿力量。」