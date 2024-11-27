得寵先生｜鄭丹瑞自認未入流沒想過爭影帝 廖子妤感激旦哥篤爆尷尬事

今日(27日)69歲生日的鄭丹瑞(旦哥)聯同廖子妤、馮允謙和盧慧敏齊齊現身將軍澳，出席電影《得寵先生》的首映活動，獲團隊驚喜合唱生日歌兼送上狗狗蛋糕慶祝，旦哥許願時直言香港電影從來不容易，但就愈多人想跨過這難關，希望大家入戲院支持。適逢今日也是旦哥細女的生日，她笑言女兒得聞他要開工好開心，可以跟男友二人世界。Fish則以一頭「綾波麗」的籃髮現身，她透指是另一電影的造型，暫未能透露詳情，問到男友盧鎮業的反應時，她笑言：「佢就正，日日有唔同女朋友。」
鄭丹瑞今晚出席首映活動未有跟家人慶生，旦哥笑言女兒可跟男友二人世界慶生祝好開心，他立即鬼馬地向著攝錄鏡頭公開祝賀女兒生日快樂，接著認真表示兩位未來女婿都在11月生日，早幾天已大夥兒一起食飯慶祝。廖子妤在戲中演旦哥女兒，Fish形容跟旦哥合作好夢幻，大爆Fish爸與旦哥有很又分別，「我爸爸係最傳統嘅爸爸，愛在心裡口難開，要憑好細微嘅線索，好似偵探咁抽絲剝繭，有啲費神。」至於旦哥就非常sweet，會仔細地觀察她的微動作，表達能力清晰又觀察入微，她表示，「例如我喺片場好遊魂，因為好緊張，旦哥就會將呢樣咁尷尬嘅事道破，直接講出來之後，就唔再尷尬。」旦哥表示會讓「女兒」安心，讓大家一起好好交流。
問及生日願望，旦哥自言好自私，希望藝訓班所有學生，每日入戲院支持《得龍先生》，並叮囑影低飛尾send給他，這就是送給他的最好生日禮物。旦哥早前去母校謝票見到恩師淚崩，他直言當時好感動，得到「呢個畫面太激動，我唔知佢會嚟支持我，畢業50幾年喎！」旦哥今次擔任做男主角，與狗狗有不少對手戲，他指狗狗很乖巧，拍攝順利。至於可有信心競逐金像影帝？他秒回：「我未入流，我排第九！」非常謙虛。