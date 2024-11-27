得寵先生｜鄭丹瑞自認未入流沒想過爭影帝 廖子妤感激旦哥篤爆尷尬事

今日(27日)69歲生日的鄭丹瑞(旦哥)聯同廖子妤、馮允謙和盧慧敏齊齊現身將軍澳，出席電影《得寵先生》的首映活動，獲團隊驚喜合唱生日歌兼送上狗狗蛋糕慶祝，旦哥許願時直言香港電影從來不容易，但就愈多人想跨過這難關，希望大家入戲院支持。適逢今日也是旦哥細女的生日，她笑言女兒得聞他要開工好開心，可以跟男友二人世界。Fish則以一頭「綾波麗」的籃髮現身，她透指是另一電影的造型，暫未能透露詳情，問到男友盧鎮業的反應時，她笑言：「佢就正，日日有唔同女朋友。」