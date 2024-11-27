得寵先生｜馮允謙提kiss戲被剪走扁晒咀 多謝盧慧敏幫忙入戲

馮允謙(Jay Fung)與盧慧敏(Amy)今日出席電影《得寵先生》宣傳活動，二人首次合作，Jay Fung稱對Amy的印象一直都很cool，認識之後就發現對方是一個很好，很照顧別人的女仔。他說︰「佢知我比較生硬，因為我嘅演技係一張白紙，冇咩經驗，佢帶領我入戲，好多謝Amy！」Amy稱一直都知道Jay Fung是一個很sweet的人，去到片場時見到對方表現比較靜，但當談到音樂話題時，對方可以滔滔不絕，之後大家都不需要太多warm up。

二人在電影原本有kiss的場口，奈何最終版本被剪走，Jay Fung表示不用太focus在他們的事前準備，因為大家都無緣欣賞到，並扁咀說到︰「可能我真係做得唔夠好，所以冇放落去部電影到。(有冇可惜？)我戥Amy可惜，因為我哋做咗呢樣嘢，又唔出街，咁做嚟做咩呢！」Amy表示沒有感到可惜，因為是一個很珍貴的回憶及練習。

Amy指這套電影是小本製作，沒有甚麼豪華、搶眼球的畫面，用一種淡淡然的方法去描繪社會議題，生活之中人與人的關係。她坦言收到劇本知道要做主角時，自己沒有想到票房問題，而是付出100%的努力。她說︰「我只能盡力做，我最大責任同最大付出就係自己嘅努力。」Jay Fung稱圍讀時，見到Amy的劇本寫滿了東西，做了不少功課，而自己因為不太識中文，他的劇本就寫滿了拼音。他說︰「我記得收到final劇本嘅時候，我係要重頭譯過，我連字都未識讀晒，就已經要去同旦哥、Amy去圍讀，我當下都諗點算呢？依家出到嚟，自己都覺有好大進步空間嘅！」