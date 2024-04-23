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娛樂
2024-04-23 21:37:45

得罪天后 Taylor Swift出碟 Kim Kardashian失去10萬粉絲

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Taylor推出新專輯，簡直是全球盛事。

Taylor推出新專輯，簡直是全球盛事。

何止天后咁簡單的Taylor Swift，新專輯The Tortured Poets Department(TTPD)上周五推出已橫掃全球音樂排名榜，更打破串流音樂平台Spotify多項紀錄，同時摧毀曾與她交惡藝人的IG追隨人數，Taylor殺傷力驚人。眾所周知，Taylor在2016年與饒舌歌手Kanye West(Ye)及真人騷女星老婆Kim Kardashian不和。原因是Kanye歌曲《Famous》的歌詞中鬧Taylor是「八婆」。之後，Taylor表示未有同意歌詞和提出抗議，但Kim反駁老公Kanye早已知會Taylor，並說有人「詐唔知博上報」。Kim更公開老公與Taylor電話錄音，後者直指錄音經過編輯誣陷她。

Taylor被Kanye唱衰、再被Kim「屈死」，3人從此交惡。

Taylor被Kanye唱衰、再被Kim「屈死」，3人從此交惡。

Taylor與Kim曾經關係不錯。

Taylor與Kim曾經關係不錯。

新歌暗嘲Kim

Taylor新專輯《TTPD》中歌曲《thanK you aIMee》講述被一位古銅膚色的高中惡霸欺負故事，副歌大約是：「當鮮血湧出來，我對著夜空尖叫。Aimee，我無法忘記你是怎樣令我痊愈。」歌詞明顯衝著一身古銅膚色的Kim。當樂迷知道thanK you aIMee》表達被Kim陷害之意，KimIG帳號追隨人數迅速減少近10萬，現時跌勢仍持續，可見Taylor影響力之強，難以想像。

有指歌名《thanK you aIMee》，當中包括「Kim」一字。

有指歌名《thanK you aIMee》，當中包括「Kim」一字。

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