從今以後｜李琳琳親解戴助聽器原因 聞姜大衛愛的宣言感肉麻

由久休復出的李琳琳與《叔·叔》最佳女配角區嘉雯合演的電影《從今以來》，昨晚(16日)舉行首映，琳琳姐的丈夫姜大衛(John哥)、兒子姜卓文與女友，女兒姜依蘭與女婿曹永廉都有出席支持。談到John哥在金像獎頒獎禮台上，向她公開宣告「I love you」，大爆今年兩人結婚50周年，要將最佳男配角的獎座送給她，非常sweet，當問到琳琳姐感受時，她反問：「你哋覺得肉唔肉麻？」

李琳琳與區嘉雯在《從今以來》演一對女同志，兩人本來互不相識，初次合作，琳琳姐感謝導演楊曜愷在開拍前，給予充足讓她倆培養感情，她表示透過《叔·叔》認識嘉雯，大讚對方戲份不多，但演活戲中的家庭主婦角色。區嘉雯自言看過不少琳琳姐的作品，覺得她是很時尚的女演員，「我呢啲讀蕃書嘅，你唔Stylish都不會看上眼。」

琳琳姐坦言已多年沒有幕前演出，本欲婉拒參演，但John大力支持和鼓勵，「做演員就好似吸毒一樣，上咗癮就甩唔到，一有人邀請就技癢，John哥都話你去啦，呢個劇本咁特別，又有訊息要帶畀大家，試下玩下啦，好好彩遇到一班好專業的導演和演員。」至於可有期望來年獲提名，她自言戲份不多，全靠導演引領演出，故不敢奢望，「現在電影界有咁多好演員，無論年輕或年長，所以我絕對唔敢奢望。」