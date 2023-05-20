御藥堂︱開騷前最後一個公開活動 軒公希望爸爸聽話戒口和休息

御藥堂為慶祝成立20周年，特別舉行《「英」花相「御」．「軒」動全城》活動，並在520這個日子，找來張敬軒(軒公)於荃灣荃新天地，與fans及觀眾在櫻花樹下大玩遊戲，席上更抽出10幸運兒，與軒公互動及抱抱。

之前軒公英國開完演唱會後，指爸爸急病入院，問到其父情況：「過去一星期就係settle佢哋，依家已經settle好咗，下星期開始幫佢哋搬屋。」他指張爸爸身體好返很多，但依舊唔聽話，不肯戒口和休息：「希望爸爸明白，我同媽咪都好擔心佢身體，都想佢身體健康。」

演唱會肯定新衫新歌單

軒公稱，這個event會是演唱會前最後一個公開活動，問到新演唱會內容，他說：「因為夏天，會有新衫，都會有新歌單，都想俾啲新嘢歌迷睇。」之前他在演唱會大唱宇多田光的《First Love》大受樂迷歡迎，今次開show卻無意再唱：「唔會再唱《First Love》，因為熱潮過咗。」