復仇反擊戰越洋專訪｜雷米馬利克亞洲造勢 最想知關於香港呢樣嘢 (有片)

雷米馬利克今次除了擔任主角外，還首次為電影出任監製一職，談到他在片中飾演的Charlie是位中情局科技奇才，作為監製的他，是否一樣每件事都要做得盡善盡美？雷米直認是完美主意者，他稱：「是的，我可說是很愛由頭到尾都要完整地做好本職工作，我對拍攝工作很熱誠，所以當監製一職是最適合不過！」Rachel Brosnahan在《復仇反擊戰》中飾演Charlie的太太Sarah，問到若該片開拍前傳，會否希望Sarah是一名間諜？Rachel聽罷即答：「會很有趣！前幾天我們也談過如果拍前傳的話，不如拍一部浪漫喜劇！不過只要劇情及內容豐富的話，也是一個好主意！」

希望見香港影迷

《復仇反擊戰》主角是位電腦精英，兩人現實生活中亦不時上網查詢資料，Rachel笑言：「我Google了如何去應付時差的最好方法，因為我從紐約出發飛來日本，應在機上睡多少時間，何時起飛等資斜，但都對我沒有太多幫助。」至於雷米則答：「都會搜尋從日本飛到香港要多少時間。」雷米知道東京飛抵香港大約五小時，他續說：「都不太差，如果有時間的話，我會來跟大家見面。」

對於《復仇反擊戰》正於香港上映，雷米馬利克表示：「我相信香港的觀眾們比其他國家的觀眾更早欣賞到這套電影呢！」《復仇反擊戰》日前於東京舉行的首映禮上，當地片商安排前V6成員三宅健擔任嘉賓，並向二人獻花，三宅健隨後在IG分享合照，自言今次是一個相當寶貴的經驗。