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娛樂
2025-04-15 20:00:52

復仇反擊戰越洋專訪｜雷米馬利克亞洲造勢 最想知關於香港呢樣嘢 (有片)

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復仇反擊戰越洋專訪｜雷米馬利克亞洲造勢 最想知關於香港呢樣嘢

雷米馬利克孖片中愛妻Rachel Brosnahan近日接受《am730》越洋專訪。

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金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）主演新片《復仇反擊戰》The Amateur已在香港上映，早前他與戲中愛妻Rachel Brosnahan飛抵日本展開宣傳之行，並抽空接受《am730》越洋專訪。

雷米馬利克今次除了擔任主角外，還首次為電影出任監製一職，談到他在片中飾演的Charlie是位中情局科技奇才，作為監製的他，是否一樣每件事都要做得盡善盡美？雷米直認是完美主意者，他稱：「是的，我可說是很愛由頭到尾都要完整地做好本職工作，我對拍攝工作很熱誠，所以當監製一職是最適合不過！」Rachel Brosnahan在《復仇反擊戰》中飾演Charlie的太太Sarah，問到若該片開拍前傳，會否希望Sarah是一名間諜？Rachel聽罷即答：「會很有趣！前幾天我們也談過如果拍前傳的話，不如拍一部浪漫喜劇！不過只要劇情及內容豐富的話，也是一個好主意！」

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雷米馬利克為《復仇反擊戰》展開日本宣傳之旅，Rachel Brosnahan亦同行造勢。

雷米馬利克為《復仇反擊戰》展開日本宣傳之旅，Rachel Brosnahan亦同行造勢。

希望見香港影迷

《復仇反擊戰》主角是位電腦精英，兩人現實生活中亦不時上網查詢資料，Rachel笑言：「我Google了如何去應付時差的最好方法，因為我從紐約出發飛來日本，應在機上睡多少時間，何時起飛等資斜，但都對我沒有太多幫助。」至於雷米則答：「都會搜尋從日本飛到香港要多少時間。」雷米知道東京飛抵香港大約五小時，他續說：「都不太差，如果有時間的話，我會來跟大家見面。」

對於《復仇反擊戰》正於香港上映，雷米馬利克表示：「我相信香港的觀眾們比其他國家的觀眾更早欣賞到這套電影呢！」《復仇反擊戰》日前於東京舉行的首映禮上，當地片商安排前V6成員三宅健擔任嘉賓，並向二人獻花，三宅健隨後在IG分享合照，自言今次是一個相當寶貴的經驗。

特約記者Lilly Lui報道

雷米馬利克與Rachel Brosnahan在《復仇反擊戰》中飾演一對恩愛夫妻。 前男團V6成員三宅健在《復仇反擊戰》日本首映禮上擔任嘉賓。 三宅健向雷米馬利克集郵。

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