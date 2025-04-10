復仇反擊戰／奪命狂DATE／出走的決心｜今期睇咩戲

復仇反擊戰 美國中情局CIA解密專員查理，一個手無開槍之力的愛妻號科技奇才，為摯愛報仇不惜當上業餘殺手親自對付恐怖份子，以超強大腦加上頂尖科技作為終極武器，出其不意闖遍全球追殺罪魁禍首，實行極智追兇！

奪命狂DATE 單親媽媽維奧莉 (人氣美劇《白蓮會》美瑾法希) 應約單身已久的首次約會，與超乎她想像的有型靚仔享利 (《痛愛完成式》班頓史倫拿 ) 在高級餐廳撐枱腳。浪漫氣氛很快就被連環匿名隔空傳送到維奧莉手機的相片破壞，維奧莉被對方警告，要獨自完成他投送的命令，不能告訴任何人，否則會殺掉留守家中的兒子和妹妹，餐廳內的人也會遭殃；而匿名人對她的終極命令，竟是殺掉第一次見面的享利！

出走的決心 李紅（詠梅 飾）一直過著「被讓位」的人生，曾經的她憧憬考上大學見識更廣闊的天地，卻不想到父親讓她儘早工作照顧全家。李紅操勞半生，掙扎於家庭與生活的瑣碎之中。如今的她人到中年，再度期盼能尋求以其他方法過日子時，卻被老公一句句「好好的日子不好好過，你就是不明事理」「誰家老娘們兒不煮飯啊，你比人多幹了啥」指責謾罵，因而患上了中度憂鬱。當自己的世界變成灰色，李紅決心不再等待，駕車出走活出屬於自己的人生，「這次誰都別攔著我」 。