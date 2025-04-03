復仇反擊戰｜雷米馬利克挑戰驚險動作場面 倫敦領軍出席歐洲首映禮

《復仇反擊戰》（The Amateur）演員及製作團隊日前在倫敦出席了歐洲首映禮，金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Caitríona Balfe、Barbara Probst、Marc Rissmann、Alice Hewkin、Joseph Millson與導演James Hawes及監製Hutch Parker、Dan Wilson一同現身盛會。電影將於下星期四（4月10日）上映。

《復仇反擊戰》以全新意念，打破間諜電影一貫風格，主角不是久經訓練、身經百戰、身手不凡的打不死動作英雄，而是一個本來手無開槍之力的電腦宅男，為了替愛妻復仇，親身上陣對付恐怖份子，以最擅長的超高科技和精密頭腦追殺罪魁禍首，成為最意想不到的英雄，為間諜電影開創前所未見的破格新意，絕對值得第一時間入戲院一起燒腦的緊張刺激間諜動作新鉅製！