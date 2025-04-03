復仇反擊戰｜雷米馬利克挑戰驚險動作場面 倫敦領軍出席歐洲首映禮

《復仇反擊戰》（The Amateur）演員及製作團隊日前在倫敦出席了歐洲首映禮，金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Caitríona Balfe、Barbara Probst、Marc Rissmann、Alice Hewkin、Joseph Millson與導演James Hawes及監製Hutch Parker、Dan Wilson一同現身盛會。電影將於下星期四（4月10日）上映。
《復仇反擊戰》以全新意念，打破間諜電影一貫風格，主角不是久經訓練、身經百戰、身手不凡的打不死動作英雄，而是一個本來手無開槍之力的電腦宅男，為了替愛妻復仇，親身上陣對付恐怖份子，以最擅長的超高科技和精密頭腦追殺罪魁禍首，成為最意想不到的英雄，為間諜電影開創前所未見的破格新意，絕對值得第一時間入戲院一起燒腦的緊張刺激間諜動作新鉅製！
重金打造全球追殺大行動
電影拍攝場景遍佈全世界，包括倫敦、巴黎、馬賽、伊斯坦堡等，拍出一幕幕全球追逐獵殺恐怖份子緊張刺激大場面。率先在預告片出現的高空泳池大爆破場面更是令人看得驚心動魄。
期盼六年，影迷終於等到雷米馬利克再度擔正主演新作《復仇反擊戰》，飾演一個手無開槍之力的愛妻號科技奇才，為報喪妻之仇，以超乎想像的極智手段，全球狩獵恐怖份子。雷米馬利克今次瞓身演出，亮點在於首度大展身手，親自演出連場追逐、爆破驚險動作大場面，同時深情演繹痛失愛妻的情緒大爆發，由柔弱愛妻號黑化成為不惜任何代價復仇的裁決者，讓觀眾全面欣賞到影帝級淋漓盡致的演技！電影改編自Robert Littell同名暢銷間諜小說，由神劇《黑鏡》(Black Mirror) 導演James Hawes執導，加上《潛行凶間》(Inception) 視覺特技總監協力打造連場震撼大場面，台前幕後同樣有睇頭！